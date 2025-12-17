A férfi 2020-ban és 2021-ben autószerelőként dolgozott. Kistarcsán bérelt műhelyében fogadta az ügyfeleket, akiktől átvette javításra az autókat, továbbá a beszerelendő alkatrészeket vagy azok árát.

A férfi az egyik ügyfelével motort vetetett, és fékbetétre további pénzt kért tőle, de a motort nem szerelte be, és az alkatrészeket sem vette meg. Egy másik sértettől is pénzt kért a hibásnak mondott motor cseréjére, de új motort nem szerzett be, az átvett pénzt pedig elköltötte.

A szerelőnek nem volt elég, hogy a kocsikat többszöri ígéret ellenére sem javította meg, azokból még a bennük lévő jó alkatrészeket ‒ így például generátort, katalizátort, lámpát, rádiót, hengerfejeket, magasnyomású szivattyút, turbót ‒ is kiszerelte, majd a működésképtelenné vált autókat a szerelőműhely előtt hagyta, ahonnan a sértettek szállíttatták el azokat.

A férfi összesen csaknem 1,3 millió forint kárt okozott. A Gödöllői Járási Ügyészség a férfit sikkasztással vádolja, vele szemben próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés és pénzbüntetés kiszabását, valamint az okozott kár megtérítését indítványozza.