Az Egyesült Királyság több benzinkútján is megszaporodtak a lopások, miután az üzemanyag ára gyors emelkedésnek indult. A brit lapok beszámolói szerint egyre több autós hajt el fizetés nélkül miután megtankolt.

A jelenség miatt a kutak fokozott figyelmeztetést adtak ki a dolgozóknak, és több helyen rendőrségi intézkedésekre is sor került. A problémát súlyosbítja, hogy a dühös autósok közül néhányan a személyzetet is fenyegetik vagy szidalmazzák a magas árak miatt.

A háttérben a gyors üzemanyag-drágulás áll, amely az után következett be, hogy Izrael és az Amerikai Egyesült Államok megtámadta Iránt, amely válaszul a szomszédos országok olaj és gáz infrastruktúráját támadta rakétákkal, illetve lezárta a Hormuzi szorost, amelyen keresztól zajlik a világ olajkereskedésének 20 százaléka.

Bár az autósok gyakran a töltőállomások dolgozóit szidalmazzák, a kutasok szerint az árak emelkedése nem rajtuk múlik: a beszerzési költségek nőnek, miközben a töltőállomások gyakran csak nagyon alacsony árréssel működnek.

Az iparági adatok azt mutatják, hogy a „tankol és elhajt” típusú bűncselekmények évek óta visszatérő problémát jelentenek. Amikor az üzemanyag ára megugrik, általában az ilyen esetek száma is nő, és a kutaknak évente milliós veszteséget okoz.

A hatóságok ezért most ismét szigorúbb ellenőrzéseket ígérnek, miközben több benzinkút új biztonsági intézkedéseket – például kamerarendszereket vagy előre fizetős rendszert – fontolgat.

Magyarországon az elszabaduló üzemanyagárak miatt a kormány március 1-től védett árat vezetett be, amely a 95-ös benzin esetében 595 forint/liter, a gázolaj esetében 615 forint/liter. Ez az ár a magyar honosságú járművekre vonatkozik. Automata kutakon nem lehet ennyiért tölteni, de telephelyen igen.