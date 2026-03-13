Sokat hallani mostanában robotautókról, amelyek azonban szinte kizárólag személyeket szállítanak. Pedig a fuvarozásban legalább olyan fontos szerep juthat az önvezető járműveknek – különösen, ha nagy távolságokon, vagy kedvezőtlen körülmények között kell szállítani az árut.

Erre az autonóm logisztika piacra lépne be a Sikorsky, no persze nem teherautóval, hanem azzal, amihez ért: helikopterrel.

Az R66 Turbinetruck (fordítsuk ‘propelleres teherautó’-nak) a Robinson Helicopter Company meglévő konstrukciójából született, vezérlését a Sikorsky saját fejlesztésű, jó ideje tesztelt Matrix önvezető platformjára bízták. Ez kamerák és szenzorok segítésével érzékeli környezetét, a megadott célállomás és a légi folyosók ismeretében automatikusan megtervezi saját repülési útvonalát – pont úgy viselkedik tehát, mint bármely robotautó, épp csak nem gépkocsi, hanem helikopter.

Mivel sem pilótafülkére, sem a személyzet üléseire nincs szükség, a helikopter teljes belső terét áruszállításra alakíthatták át. Az orrésze két oldalra nyílik, mögötte egy teljesen szabályos formájú üreg várja a rakományt.

Míg a Turbinetruck koprodukciós konstrukció, a Sikorskynak van teljesen saját fejlesztésű önvezető helikoptere is: tavaly ősszel mutatták be a katonai Black Hawk alapjaira épülő U-Hawk (ld. a fenti képen, és a lenti videón) teherszállító robothelikoptert, amely nem egészen 10 tonna megengedett össztömeggel bír, 3,2 tonna hasznos terhet tud szállítani a rakterében, plusz további 4 tonnát külső gondolákban. A U-Hawk utazósebessége 294 km/óra, külső üzemanyagtartályokkal akár 14 órát tud egyhuzamban repülni.

Az R66 Turbinetruck a méretskála másik végén található: egyetlen motorral rendelkezik, legnaghyobb össztömege 1,3 tonna, hasznos terhelhetősége mindössze 540 kg. Az utazósebesség 222 km/óra, üzemideje legfeljebb négy óra.