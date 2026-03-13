A hazai használtautó-piacon erősödik a középkategória szerepe, és egyre nagyobb súlyt képviselnek a magasabb értékű modellek – derült ki a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) februári közös statisztikájából.

A használt autók átlagárait meghajtás szerinti bontásban vizsgálva az látszik, hogy a hibrid és az elektromos autók kínálati átlagára között nyílni kezdett az olló: a hibridek esetében 2026 februárjában 11 450 000, míg az elektromosoknál 10 950 000 forintos átlagértéket állapítottak meg.

A hibrid autóknál ez 7,4, míg az elektromosok esetében 11,1 százalékos árcsökkenést jelent egy év alatt.

Az előző év azonos időszakához képest jelentős szerkezeti változás figyelhető meg: a 2,5 millió forint alatti kategória aránya 6,3 százalékkal csökkent a piacon, miközben a középkategóriát jelentő 2,5–5 millió forintos szegmens 2,5, az 5–10 millió forintos kategória pedig 3,5 százalékkal bővült.

A teljes kínálati átlagár februárban 5,7 millió forintra nőtt, egy évvel korábban ez az érték 5,4 millió forint volt.