A győri motorgyár 2005-ben indította el ennek a típusnak a gyártását. A négyhengeres benzinmotorcsalád öt generációja 1,8 és 2,0 literes változatokban, 110 és 245 kW közötti teljesítménnyel készül immáron 21 éve.

Jelenleg a harmadik, negyedik és ötödik generáció kétliteres motorjai készülnek a gyártósorokon. A Győrben gyártott motorok több mint 120 motorvariációt fednek le, amelyek a Volkswagen-konszern több márkájában is megjelennek.

A nagyságrend érzékeltetésére: a tízmillió motor tömege nagyjából 150 Eiffel-torony tömegének felel meg. A jubileumi, tízmilliomodik motort egy harmadik generációs Audi Q3-ba szerelik majd be Győrben.