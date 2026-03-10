A cég által közzétett adatok szerint a bevétel szintén csökkent, de nem sokkal: 0,8 százalékkal, mintegy 322 milliárd euróra esett vissza. Az üzemi nyereség ellenben 54 százalékkal, 8,9 milliárd euróra csökkent, az üzemi árrés pedig 5,9 százalékról 2,8 százalékra zsugorodott.

Tavaly a cég kiszállításai 0,5 százalékkal, 8,98 millióra csökkentek. Európában mérsékelten nőttek az eladások, ami azonban nem tudta ellensúlyozni a kínai és észak-amerikai visszaesést. A Volkswagen teljes gyártása egy százalékkal, 8,87 millió darabra esett vissza tavaly.

A cégcsoport 663 ezer embert foglalkoztatott a múlt év végén, 2,4 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál. A vállalat az idei évre 4-5,5 százalék közötti üzemi haszonkulcsot vár, a bevételét pedig stagnálás és 3 százalék növekedés közöttire teszi.

