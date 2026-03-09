Gran Canaria szigetének egyik csúcspontja – szó szerint és átvitt értelemben egyaránt – a tengerszint felett 1414 méterrel fekvő Roque Bentayga sziklaképződmény, amelynek tövében a sziget őslakói szent helyet: almogarént alakítottak ki. Erről a szikláról kapta a nevét a Bentley első szabadidőjárműve, amelynek legújabb különkiadása az Artenara nevet viseli – annak a falunak a nevét, amely pont átellenben fekszik a Bentayga-sziklától, és amely a sziget legkisebb, egyben legmagasabban fekvő települése.

24 fotó

A Bentley Bentayga Artenara Edition kétféle motorral (V8 benzin és V6 hibrid) választható, az előbbi esetben nyújtott tengelytávval is elérhető.

A név jelentését nem titkolja az autó: a műszerfalon gravírozás, az ülések háttámláján lézerrel kivitelezett, perforált minta szemlélteti a hegyvonulatot, illetve a falu koordinátáit.

A különkiadás olyan exkluzív részleteket kínál alapáron, mint a 22 colos szürke és polírozott Mulliner keréktárcsák, vagy a szintén a Mulliner-katalógusból kiemelt, dupla rombusz mintázatú hűtőmaszk. A más modelleknél krómozott részleteket itt a karosszéria színére festik, így a Bentayga Artenara Edition különösen letisztult képet mutat. Opcióként fekete külső elemeket tartalmazó Blackline-csomaggal, illetve a vadonatúj 23 colos Super Lux keréktárcsákkal is rendelhető az autó.

A modell nyolcféle, gondosan megválogatott színben rendelhető; ezek mindegyikéhez harmonizáló, három tónusból összeállított belső tér tartozik – ez a lehetőség most először elérhető normál tengelytávú Bentley-n.