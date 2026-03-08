A rendőrség tájékoztatása szerint március 3-án a hatóság munkatársai Botykapeterd belterületén végeztek sebességellenőrzést, amikor egy autós kirívó szabályszegést követett el. A sofőr egy kamion megelőzése után a megengedett 50 km/h helyett 128 km/h-val haladt tovább a lakott területen.

A mérőműszer rögzítette a sebességet, így a szabálytalanság egyértelmű volt.

A hatóság a gyorshajtás miatt 468 ezer forintos közigazgatási bírságot szabott ki a jármű vezetőjére, emellett 8 közlekedési előéleti pont is került a neve mellé.

A rendőrség hangsúlyozta: ekkora sebességnél egy településen belül gyakorlatilag lehetetlen megfelelően reagálni a váratlan helyzetekre. Lakott területen bármikor felbukkanhat gyalogos, kerékpáros, egy utcából kikanyarodó autó vagy akár egy úttestre lépő gyermek is.

Oké, de hol van Botykapeterd? Botyka falurész Baranya vármegyében, Szigetvártól 5 kilométerre keletre, a 6-os főút mellett fekszik, Kispeterd falurész pedig tőle északkeletre. A település egyébként a délnyugati részén található.

