A rendőrök március 4-én dél körül készítették aza alábbi fotót a Gyöngyösre bevezető úton: emberünk a megengedett 90 km/órára plusz 98-at rátolt. Hiába az arany-fekete BMW logó, és a nagyon eredeti “FakeTAXI” matrica, a rendőröket nem hatotta meg.

A 188 kilométeres óránkénti sebességgel suhanó BMW E60 vezetőjét megállították és 312 ezer forintos közigazgatási bírságot kapott. Ráadásul további 65 ezer forint helyszíni bírságot is, mivel a jármű hivatalból ki volt vonva a forgalomból. A gyorshajtásért járó 8 szabálysértési előéleti pont már csak cseresznye volt a tortán.

A tulaj helyében pedig átnézetnénk a chiptuningot, mert eléggé füstöl a verda, bár ha szándékos, akkor csak szólunk, a “szmók end csárm” jó néhány éve kiment a divatból.

A rendőrség bejegyzése alá Béke Tóni barátunk (az Ikarusok polgári messiása) írta a nap kommentjét: “Most meg hengerfejezik”

Korának csúcstechnikáját képviselte az ötös BMW, rengeteg elektronikus újdonságot vezettek be a bajorok az E60/E61 szériával, ekkor köszöntött be az iDrive fedélzeti rendszer kora, négyhengerestől a V10-esig terjedt a motorkínálat, és komoly változásokat élt meg a típus hosszú életciklusa alatt.

Ha valaki E60-es Ötös BMW vásárlására adná a fejét, akkor egy korábbi videónkból kiderül, mire kell figyelni.