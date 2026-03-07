Mi a közös Ernest Hemingwayben, Walt Disneyben, Robin Williamsben és XIV. Leó pápában? Egyszerű: mindannyian Chicagóban születtek. Ha a Ford Motor Company gyökerei Detroitban vannak is, a cég 1924 óta folyamatosan működtet gyártóüzemet Chicagóban, amely egyébként az egész USA legrégebben működő autógyára, amely még a Ford T-modellel indította működését.

Jelenleg a Ford Explorer, valamint annak két közeli rokona: a Lincoln Aviator, illetve a Ford Police Interceptor Utility rendőrautó aktuális generációja készül Chicagóban. És ha már adódott ez a párhuzam, Jim Farley, a Ford vezérigazgatója úgy látta jónak, ha erről megemlékeznek, és személyes ajándékként egy egyedi kivitelű Explorert építtetett Őszentségének.

7 fotó

A projektben részt vevő dolgozóknak csak annyit árultak el, hogy egy VIP ügyfél részére készítik az autót, amely tele van chicagói és vatikáni utalásokkal.

Az elkészült autót február 28-án, egy személyes audiencia keretében adta át a pápának Jim Farley és felesége. „A Szentatya azonnal észrevette, és nagyra értékelte az olyan személyes részleteket, mint a chicagói látkép vagy a város zászlaja. Mentünk egy rövid kört, és megerősíthetem, hogy Őszentsége szeret sportosan vezetni.” – mondta később Farley az eseményről.

A gyári munkásoknak csak az utolsó előtti pillanatban árulták el, kinek is készül valójában az autó. Köszönetképpen lehetőségük nyílt levelet írni a pápának, az üzeneteket egy sor személyes kötődésű emléktárggyal – például a pápa kedvenc chicagói pizzériájából származó kartondobozzal – együtt adták át a Szentatyának. Az autó egyébként egyedi rendszámtáblákat is kapott, amelyeken a LEO XIV és a DA POPE (azaz „a pápa”) feliratok álltak.

Az egyeztetés során kiderült, hogy leginkább egy hibrid modellnek örülne a pápa, az idei modellévre azonban ez a hajtáslánc kikerült a szériakivitelű Ford Explorer kínálatából. A 3,3 literes V6-os benzinmotorra épülő hibrid ma már csak a rendőrségi kivitelű modellben elérhető, ám ezúttal kivételt tettek, így a Pápa autója nem csak kidolgozása miatt egyedülálló, hiszen idén ez az egyetlen civil hibrid Explorer. Szintén egyedi az európai frekvencia-tartományra hangolt autórádió.

Úgy tudni, XIV. Leó pápa aktívan fogja használni a Ford Explorert. Ha a hivatalos alkalmakkor nem is, de a Vatikánon belüli közlekedésben bizonyosan szerephez jut majd az autó.

Noha az Explorer a pápa részére készült, nem számít pápamobilnak: csak azokat a járműveket hívják ugyanis így, amelyekben a hívek számára jól láthatóan utazhat a katolikus egyház feje. Magát a pápamobil kifejezést egyébként a Fordnak, pontosabban az alá tartozó Lincoln márkának köszönhetjük: a VI. Pál pápa 1965-ös New York-i látogatására készített, egyedi Lincoln Continentalt nevezte így (popemobil) az angol nyelvű sajtó. Szintén Ford: egy 1980-as évjáratú Ford Bronco volt a legelső olyan pápamobil, amelyet terepjáróból alakítottak át; ezt II. János Pál pápa részére építették, és ugyancsak New York-ban használta azt Őszentsége. A lengyel pápa egykori Ford Escortjáról húsz éve sokat írt a sajtó, amikor jelentős pénzért elárverezték azt; erről az alábbi képre kattintva olvashatsz. A szerénységéről híres Ferenc pápának is volt Fordja, de nem pápamobil, csak egy futkározós Focus, amivel a Vatikánon belül közlekedett.