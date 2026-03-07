A modern autókban már számos aktív biztonsági rendszer áll rendelkezésre, amelyek elsősorban az ütközések megelőzését vagy hatásuk enyhítését szolgálják. A nagyobb biztonsághoz ugyanakkor a passzív biztonsági rendszerek is hozzájárulnak, amelyek az utasok és a többi közlekedő védelmét biztosítják.

Növelni a védelmet

Ezek közé tartoznak a légzsákok is, amelyek döntő szerepet játszanak az autóban utazók védelmében és az ütközések negatív hatásainak csökkentésében. Bár a légzsákok széles körű alkalmazása a ’90-es évektől vált általánossá, az autógyártók már a ’70-es években is kísérleteztek a technológiával. A Ford mérnökei azóta is folyamatosan keresik azokat a megoldásokat, amelyekkel tovább növelhető a passzív biztonsági berendezések hatékonysága.

Az elektromos Ford Explorer fejlesztése során – ahogyan minden Ford modell esetében – a mérnökcsapat több ütközési tesztet végzett laboratóriumi körülmények között. „Bár a jármű teljesítménye meghaladta a törvényben előírt szabványokat és a saját célkitűzéseinket is, úgy láttuk, hogy tovább javítható az első üléseken helyet foglalók oldalirányú elmozdulásának korlátozása oldalirányú ütközés esetén” – hangsúlyozta Christian Giesen, a Ford Europe járműbiztonságért felelős mérnöke.

A csapat több megoldási lehetőséget is megvizsgált, köztük egy erősebb, X-alakú biztonsági övet is, amely hasonló ahhoz, amit az autóversenyzők használnak. Ezt az ötletet azonban végül elvetették, mivel nem bizonyult kellően praktikusnak a mindennapi autó használat szempontjából.

4 fotó

Megtalálni a megfelelő helyet

„A rendelkezésre álló eszközöket áttekintve arra jutottunk, hogy egy, a vezető és az első utas közé beépített központi légzsák jelentősen javíthatná a védelmet oldalirányú ütközés esetén” – tette hozzá Giesen. A mérnökök eredetileg a tetőkárpitba szerették volna beépíteni ezt a légzsákot, végül azonban a vezetőülésbe integrálták, egy kiegészítő kamrával ellátva. A megoldás rendkívül hatékonynak bizonyult: a Ford Explorer ötcsillagos minősítést ért el az Euro NCAP tesztjén, és a 16 megszerezhető pontból 15,5 pontot kapott az oldalirányú ütközés elleni védelemre. Az elektromos Explorer 2023 márciusában mutatkozott be Európában.

Ez azonban nem az egyetlen fontos újítás volt. A Ford mérnökei arra is rájöttek, hogy a tejszínhabos flakonokban alkalmazott technológia a légzsákok fejlesztésében is hasznosítható. A hagyományos légzsákok pirotechnikai töltettel működő gázgenerátort használnak, amely milliszekundumok alatt állítja elő a felfújáshoz szükséges gázt. „Ez ugyan elég gyors ahhoz, hogy megfelelő védelmet nyújtson, ugyanakkor nem kívánt hőt is termel” – világított rá Giesen.

A Ford ezért olyan gyártót keresett, amely tejszínhabos flakonokhoz készít hideg gázgenerátorokat, és ezeket adaptálta a légzsákokhoz. Ennek köszönhetően a légzsákok jóval alacsonyabb hőmérsékleten fújódnak fel, miközben továbbra is biztosított a szükséges gyorsaság és teljesítmény.

A régmúlt sikerei

A Ford mérnökei tehát újabb jelentős fejlesztéssel álltak elő – és ez korántsem az első ilyen újítás a márka történetében. A vállalat korábban is számos, ma már iparági szabványnak számító biztonsági megoldást vezetett be: 1927-ben a Ford volt az első gyártó, amely minden járművébe biztonsági üveget szerelt, 1985-ben pedig a Scorpio modellnél elsőként kínálta alapfelszereltségként a blokkolásgátló fékrendszert (ABS). A sor természetesen ezzel még nem ér véget.

A Ford biztonsági fejlesztései azt mutatják, hogy a technológiai előrelépések továbbra is fontos szerepet játszanak a személyautókban ülők védelmében.