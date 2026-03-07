Engedély nélkül vitte el egy személyautót a balassagyarmati szalonból egy 24 éves férfi. A Balassagyarmati Járási Ügyészség most vádat emelt ellene, így több éves szabadságvesztéssel nézhet szembe.

A vádirat szerint a tolvaj 2025. augusztus 2-án, éjjel, bemászott egy balassagyarmati autószalon udvarára. Ezután egy javításra leadott autót beindított, mert haza akart menni vele. Az elkövető a kijutása érdekében a telephely elektromos tolókapuját erősen megrángatta, amitől az kinyílt, és ki tudott vele hajtani. A férfi aztán egy közeli faluban az autóval az árokba hajtott, ezért leparkolt, és az indítókulcsot benne hagyva elmenekült a helyszínről.

Az ügyészség közleménye szerint a férfi az elektromos kapu és a villanyóraszekrény megrongálásával 300 ezer forint kárt okozott az autószalonnak. Az autón további sérülések keletkeztek, amelyek javítása mintegy 1,5 millió forintba kerül. A Balassagyarmati Járási Ügyészség jármű önkényes elvételével és rongálással vádolta meg a férfit.

Mivel az elkövető büntetett előéletű volt, ezért visszaesőnek minősül, így az ügyészség 1 év 6 hónap végrehajtandó szabadságvesztést és 3 év közügyektől eltiltást indítványozott vele szemben. Az ügyben a Balassagyarmati Járásbíróság fog ítéletet hozni.

Az esettel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy bármilyen értékű autót ellopni egy kereskedésből, vagy autószalonból nemcsak súlyos bűncselekmény, hanem rendkívül kockázatos is. A telephelyek zárt, védett területnek számítanak, kamerákkal és riasztókkal vannak felszerelve, így az elkövetők szinte biztosan azonosíthatók. A járművek gyakran szervizelés alatt állnak, nem feltétlenül közlekedésre alkalmasak, ezért a menekülés balesetveszélyes.

A rongálással okozott kár, a jármű sérülései és a lopási kísérlet miatt indult büntetőeljárás pedig akár több éves szabadságvesztéssel is végződhet, különösen visszaesők esetében.

