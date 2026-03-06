Miután bemutatta tisztán elektromos típusait, most plug-in hibridekkel erősít a Lotus. Kínában valamivel előttünk jár a cég, ott az Eletre klónja, a For Me fogadta be a hálózatról tölthető hibrid hajtásláncot. Hamarosan (egészen pontosan idén júniusban) az európai változat is bemutatkozik Eletre X néven, viszont addig is közzétette a For Me adatait a cég, hogy legyen valami fogalmunk arról, mi várható.

8 fotó

Nos, nem kevés. A belső égésű motor és a tengelyenként egy-egy villanymotor kombinált teljesítménye 952 lóerő, a maximális rendszernyomaték 935 Nm. Az autó 3,3 mp alatt gyorsul 0-100 km/órára.

A sportos plug-in hibridek hátránya, hogy az akkumulátor merülésével csökken a bevethető elektromos kraft, de a Lotus külön kihangsúlyozta, hogy még 20%-os töltöttségnél is 750 LE körüli rendszerteljesítmény áll rendelkezésre.

A 70 kWh kapacitású akkumulátor 900V-os elektromos rendszere rendkívül gyors töltést tesz lehetővé, 20-80%-ra 9 perc elegendő az autónak. A regeneratív fékhatás négy fokozatban állítható, a legerősebb állásban 150 kW-tal töltik a villanymotorok az akkut.

Tisztán elektromos hajtással 350 km körüli táv tehető meg, amihez további 850 kilométer társul hibrid üzemben. A rendszer hat üzemmódot ismer, a benzinmotor működhet tisztán generátor üzemben, azaz hatótávolság-növelőként, de a párhuzamos hibrid üzem is választható, amikor az összes erőforrás dolgozik, a vezérlés által meghatározott arányban.

Az Eletre X nem csak hajtásában villamosított, a kanyarstabilizátor aktív: egy 48V-os villanymotor akadályozza meg az oldaldőlést, 10 ezredmásodperces reakcióidővel, 1400 Nm maximális forgatónyomatékkal.

Szintén aktív a hátsó légterelő, amelynek dőlésszöge négy pozícióban (zárt / 18° / 32° / 34°) szabályozható, attól függően, hogy gyorsan akarunk menni, leszorítóerőt szeretnénk (akár 120 kilogrammnyit), vagy a fékezésben kérünk segítséget.

A fékeket a Brembo szállítja, 100 km/óráról 33,9 méteren áll meg az autó, ami azt jelenti, hogy meglehetősen nagy tömegről beszélünk – a pontos adat egyelőre nem ismert. A futómű légrugós, kétkamrás, adaptív lengéscsillapítókkal, elöl kettős lengőkaros a felfüggesztés.

A kényelmi felszerelésekkel még ráérünk foglalkozni, de az alapokat elárulta a cég: olyan tételek szerepelnek a listán, mint a 23 hangszórós KEF hifi, a teljes Nappa bőrkárpitozás, és a 2,4 négyzetméter alapterületű napfénytető 10 fokozatban szabályozható fényáteresztéssel.