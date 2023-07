Tavaly márciusban részletes információkkal érkezett meg a Lotus első szabadidőjárműve, a tisztán elektromos Eletre. Azok az adatok azonban előzetesek voltak, olyan célértékeket, amelyek a típusbizonyítvány megszerzéséig csak útmutatónak voltak tekinthetők. A Lotus mostanra átesett minden adminisztrációs folyamaton, és közzétette a modell homologizált paramétereit.

Itt az első villanymotoros szupersport-terepjáró 1 /49 Fotó megosztása: 2 /49 Fotó megosztása: 3 /49 Fotó megosztása: 5 /49 Fotó megosztása: 6 /49 Fotó megosztása: 7 /49 Fotó megosztása: 9 /49 Fotó megosztása: 10 /49 Fotó megosztása: 11 /49 Fotó megosztása: 13 /49 Fotó megosztása: 14 /49 Fotó megosztása: 15 /49 Fotó megosztása: 17 /49 Fotó megosztása: 18 /49 Fotó megosztása: 19 /49 Fotó megosztása: 21 /49 Fotó megosztása: 22 /49 Fotó megosztása: 23 /49 Fotó megosztása: 25 /49 Fotó megosztása: 26 /49 Fotó megosztása: 27 /49 Fotó megosztása: 29 /49 Fotó megosztása: 30 /49 Fotó megosztása: 31 /49 Fotó megosztása: 33 /49 Fotó megosztása: 34 /49 Fotó megosztása: 35 /49 Fotó megosztása: 37 /49 Fotó megosztása: 38 /49 Fotó megosztása: 39 /49 Fotó megosztása: 41 /49 Fotó megosztása: 42 /49 Fotó megosztása: 43 /49 Fotó megosztása: 45 /49 Fotó megosztása: 46 /49 Fotó megosztása: 47 /49 Fotó megosztása: 49 /49 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Jellemző az egykor brit, ma kínai-maláj kézben lévő márkára, hogy az Eletre ismertetését a futóművel kezdik. Az autó elöl-hátul alumínium többlengőkaros felfüggesztést alkalmaz, a kétkamrás légrugózás összesen 50 mm-es tartományban (25 mm fel, ugyanennyi le) képes állítani a hasmagasságot. Az adaptív lengéscsillapítók szenzorai másodpercenként ezerszer fogadnak jeleket, és 500-szor módosítják a beállításokat.

Aktív kanyarstabilizátor, nyomatékvektor-szabályozás és összkerék-kormányzás egészíti ki a csomagot. Ez utóbbi ugyanúgy elsőként került Lotus modellbe, mint az elektromechanikus szervokormány, amely kifejezetten direkt (2,5 fordulat, ütközéstől ütközésig.)

Kattints ide, és tekintsd át a Lotus Eletre teljes műszaki táblázatát!

A modell egyedi abroncsokat és fékeket kap. A 22 vagy 23 colos gumiabroncsokat a Pirelli szállítja, az alapkivitelű fékek a Brembótól származnak, az opciós karbon kerámia fékek az AP Racing fejlesztései.

Ami az elektromos platformot illeti, ahol csak lehet, alumíniummal váltották ki az acélt – a futómű rögzítési pontjai, a küszöbök és karosszériapanelek, a motorházfedél és az ajtók mind ebből a könnyűfémből készültek. A platform 43 százalékát, a teljes vázszerkezet 50,7 százalékát teszi ki az alumínium. A fennmaradó elemek nagy szakítószilárdságú acélból készültek, illetve a padló hátsó szakasza kompozit szerkezetű.

A padlólemez közepén, mélyen elhelyezkedő, 800V-os, 112 kWh kapacitású Li-Ion akkucsomag különleges felépítésű: ebben a cellákat nem csomagolták be egyenként, hanem közvetlenül az akkuházon belül helyezték el azokat. Ez kompaktabb és könnyebb szerkezetet, az pedig nagy (több mint 175Wh/kg) energiasűrűséget eredményez.

Tölteni akár 350 kW-tal lehet az akkucsomagot; ez esetben 5 perc alatt 120 kilométerre elegendő áramot vesz fel a rendszer, a 10-80%-os töltés 20 percig tart. A szériatartozék 22 kW-os váltóáramú töltővel 6 óra alatt 100%-ra tölthető az autó. A töltés okostelefonos alkalmazásból vezérelhető, ugyaninnen aktiválható az álló helyzeti klimatizálás.

Minden Eletre összkerékhajtású – ilyen Lotus sem volt még. Az Eletre és Eletre S kivitelek rendszerteljesítménye 603 lóerő, kombinált forgatónyomatékuk 710 Nm. Ez 4,5 mp-es 0-100 km/óra gyorsulást és 258 km/óra végsebességet engedélyez – ha nem aknázzuk ki ezeket a képességeket, akár 600 kilométert is megtehetünk egy feltöltéssel.

Az Eletre R sportverzió hátsó tengelyén kétfokozatú erőátvitel csatlakozik a villanymotorhoz, ami fokozott dinamikát tesz lehetővé: a rendszerteljesítmény 905 lóerőre, az össznyomaték 985 Nm-re ugrik, az autó 2,95 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, végsebessége 265 km/óra, szabványos elméleti hatótávolsága pedig 490 km.

Az Eletre öt üzemmódot kínál – az R modell kap egy hatodik, versenypályára optimalizált beállítási csomagot is. Egyébként az alapértelmezett túra üzemmódon kívül van takarékos, sportos és terepüzemmód, valamint egyedileg is variálhatók az egyes paraméterek.

A regeneratív fékrendszer két erősségi fokozatban állítható, működését teljes mértékben összehangolták mindkét választható súrlódófék-rendszerével.

Váratlan fordulattal az Eletre vontatni is tud, méghozzá nem is keveset: akár 2250 kilós fékezett utánfutót is mögé köthetünk, a tetősínekre pedig 90 kilogrammot rakodhatunk. A csomagtartó 688 literes, és elöl is van egy 46 literes üregecske.

A Lotus stíluselemeket alkalmazó dizájn mindent alárendel az aerodinamikának. Elöl aktív lamellák szabályozzák a beömlő hűtőlevegőt, a külső tükröket kamera helyettesíti. A szélvédő és az első kerékívek fölötti fedelek mögül előbújó lézeres szenzorok a fejlett vezetőtámogató funkciókat szolgálják ki (ezekről alább részletesen olvashatsz), használaton kívül viszont nem rontják a légellenállást.

A két darabból álló tetőspoileren kívül egy állítható szögű hátsó légterelőt is kap az Eletre: ennek állásszöge 18-35° között variálható, attól függően, hogy a légellenállás csökkentése, a leszorítóerő fokozása vagy a minél hatékonyabb lassítás-e a cél.

A fenntartható anyagokkal burkolt utastérben teljesen digitális vezetői környezet fogad, a Lotus saját operációs rendszere az Unreal grafikus motort alkalmazva nyújt gyors és részletgazdag vizuális élményt, az internetes kapcsolatról beépített 5G modem gondoskodik, a szoftverek természetesen vezeték nélkül frissíthetők.

A központi érintőképernyő 15,1 colos, de csak 10 mm vastag, az utas előtt saját érintőképernyő található, és hátul is külön kezelőfelületet helyeztek el a klímaberendezés, a világítás, az ülések és a multimédia vezérlése. Ez utóbbira kinyitható kijelzők szolgálnak, az ötüléses kiviteleken 8, a négyüléseseken 9 colos méretben. A 12,6 colos digitális műszeregységet egy 29 (!) colos, kiterjesztett valóságú head-up kijelző egészíti ki.

Audiorendszerből kettő kérhető, mindkettőt a KEF szállítja, és mindkettő Dolby Atmos hangzást kínál. Az alapot 15 hangszóró és 1380W-os erősítő jelenti, a Reference hifi 2160 wattos, 23 hangszórós.

A napfénytető tíz fokozatban elektronikusan sötétíthető, a már említett Lotus applikációról nem csak a klímaberendezés és a központi zár vezérelhető, de akár távvezérléssel le is parkolhatjuk az autót.

A vezetőtámogató rendszereket harmincnégy szenzor (négy kiemelkedő Lidar, hat radar, nyolc kamera és tizenkettő ultrahangos érzékelő) szolgálja ki. A beérkező adatokat rendkívül gyors számítógépek dolgozzák fel, a gyár szerint az Eletre már most képes volna a 4. szintű (azaz teljes) autonóm közlekedésre, ha azt engedélyeznék a jogalkotók.

Amíg erre nincs lehetőség, be kell érni a 30-150 km/óra tartományban működő sávkövető tempomattal. A szokásos vezetőtámogató funkciókon túl az Eletre arra is ügyel, hogy ne maradjon az autóban gyermek vagy kisállat – ha a vezető nem reagál a riasztásokra, az autó bejelentést tesz a helyi vészhívó számon, és leengedi az ablakokat.

A Lotus Eletre március óta kapható Kínában, az első európai vevők idén nyáron vehetik át autójukat. Az árak piaconként változnak; Németországban 95 900 euróba (36 millió Ft) kerül az alapkivitel, az Eletre R sportverzió induló ára hajszál híján 151 ezer euró, azaz 56,5 millió Ft.

Kattints ide, és nézd meg a Lotus Eletre gyári videóit!