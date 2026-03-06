Pénteken már elkezdődött az üzemanyagok árának érezhető emelkedése: a benzin beszerzési ára hat, míg a gázolajé 15 forinttal ugrott.

Szombaton jön a következő felvonás, újabb jelentős áremeléssel: a 95-ös nagykereskedelmi ára ezúttal további hét, míg a gázolajé 17 forinttal emelkedik.

A Holtankoljak.hu adatai szerint benzint jelenleg 578, míg gázolajat 614 forintos átlagáron lehet tankolni. Ezek az árak emelkednek majd tovább szombaton.

Az árak folyamatos és érezhető emelkedése miatt már napirenden van a hatósági ár újbóli bevezetése Magyarországon. Erről ebben a cikkben írtunk:

De ez vajon jó ötlet lenne? Ezt a témát ebben a cikkben jártuk körbe: