A Magyarországra március végén érkező Geely tavaly decemberben adta át a világ legnagyobb, mintegy 45 ezer négyzetméteres járműbiztonsági tesztközpontját, a Geely Safety Centre-t, amely lefedi a globális biztonsági tesztelés teljes spektrumát.

A központban a nagysebességű töréstesztektől és a gyalogosvédelemtől kezdve az aktív biztonsági szimulációkon, az akkumulátor- és újenergia-hajtáslánc-biztonságon, a kiberbiztonságon át az egészséggel kapcsolatos biztonsági értékelésekig számtalan teszt elvégezhető.

Az új Geely Safety Centre emellett öt világrekordot is felállított, többek között: a legnagyobb autóipari biztonsági laboratórium, a leghosszabb (293,39 méter) beltéri autós törésteszt-pálya, a legnagyobb (28 536,224 négyzetméter) magasság- és klímaállítható (hó/eső/napsugárzás szimuláció) szélcsatorna (max. 250 km/h szélsebesség) autóteszteléshez, a legnagyobb (12 709,293 négyzetméter) tetszőleges szögű (0–180 fok) autós törésteszt-zóna, valamint a legtöbb tesztet (27 típus) kínáló autógyártói biztonsági tesztlaboratórium.

A közönség először a március 13-15. közötti budapesti AMTS-en talákozhat majd az elektromos, illetve plug-in hibrid meghajtásokat kínáló Geely E5 és Starray EM-i SUV-kkal, és ekkor jelentik be hivatalosan az induló árakat is. Ezt követően kezdődik meg a modellek előrendelése, és ezzel párhuzamosan még márciusban megnyílnak majd az első magyarországi Geely-márkakereskedések is.

A vállalat ígérete szerint az idei évben még további két vadonatúj modell érkezése várható, ennek kapcsán ugyancsak az AMTS-en várható majd bejelentés.