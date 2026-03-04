A beavatottak Rozsomákként, a fiatalok Farkasként ismerik, de ha azt mondjuk, Logan, szerintünk mindenki tudja, kiről van szó: Wolverine-ről, azaz a Marvel szuperhősről, akinek fémkarmok nőnek ki a bütykeiből, ha úgy hozza a helyzet.

A Nokian abroncsgyártónál valaki rajonghat a filmen Hugh Jackman által megformált szuperhősért, mert a cég legújabb téli abroncsa, a Hakkapeliitta 01 pont ugyanazt tudja, mint Wolverine: ha a körülmények úgy diktálják, szögek bújnak elő a futófelületéből.

10 fotó

Egy ilyen termék megvalósítása nem megy egyik napról a másikra, és valóban: a Nokian 2014-ben mutatta be az abroncs prototípusát, és azóta dolgoznak a piacérett megvalósításon.

A technológia lényege, hogy a futófelületet több, eltérő minőségű gumikeverékből rétegezik. Az egyik különösen érzékeny a hidegre: mínuszban megkeményedik, melegben lágyabb lesz. Erre a rétegre támaszkodnak rá a szögek, amelyeket hidegben a helyükön tart az alsó réteg, melegben viszont engedi, hogy benyomódjanak.

A gyár mérései szerint az új abroncs 30%-kal kisebb mértékben koptatja az aszfaltfelületet, mint a szokásos szöges abroncsok (amelyek egyébként jellemzően csak a Skandináv-félszigeten, illetve a Baltikumban engedélyezettek,) javul a tapadás vízen és jégen, a zajszint pedig egy teljes decibellel alacsonyabb.

Ezzel együtt ez az abroncs is szögesnek számít, ezért Magyarországon a használata nem engedélyezett.

Alább gyári videó szemlélteti a rendszer működését: