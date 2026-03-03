A modern villanyautókban az akkumulátor (illetve annak háza) teherviselő elem: a padlólemez szerves részét alkotja, amivel helyet és tömeget lehet megtakarítani.

A Toyota kutatói azonban arra jutottak, hogy a megoldásnak hátrányai is vannak, mégpedig pontosan az, ami miatt az alvázas járművek ütközési biztonsága sem ideális: a merev szerkezet csillapítatlanul adja tovább az energiát az akkumulátornak, amelynek belső elemei ugyanúgy sérülést szenvedhetnek, ahogy egy ember belső szervei sérülnek, ha gyűrődőzóna nélküli autóban utazva szenved balesetet.

Az autógyártó még tavaly nyáron nyújtotta be elbírálásra ehhez kapcsolódó szabadalmát az USA védjegyhivatalához, amely mostanra publikálta azt.

A találmány lényege, hogy miközben megőrzik az akku teherviselő szerepét (ez túlságosan fontos ahhoz, hogy teljesen elengedjék), magának az akkumulátornak bizonyos fokú, kontrollált elmozdulást engedélyez a szerkezet.

Ahogy sok hasonló esetben, itt sem bizonyos, hogy gyártásba veszi valaha a konstrukciót a Toyota – ehhez alapos és hosszadalmas teszteket kellene végezni, ám pont a szabadalmaztatás lehetővé teszi, hogy ezt ne titokban, hanem szabadon, más szakértő szervezeteket is bevonva végezhesse az autógyártó.