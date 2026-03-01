A Gran Turismo 7 játékszoftverrel, valamint a fejlesztő Polyphony Digitallal való együttműködés keretében a Xiaomi bemutatta első hipersportautó koncepcióját, amelyet a méltán híres versenyautó játékhoz alkotott meg. A széria producerének kezdeményezésére létrejött Vision Gran Turismo projektben a világhíres autógyártók mellett a Xiaomi lett az első tech cég, amely elkészítette virtuális álomautóját. Ez a virtuális modell az 51., amely csatlakozott a Gran Turismóhoz.

A koncepciót a szél formálta: vízcseppformájú kabinját légbeömlők és légterelők által tagolt karosszéria veszi körbe az optimális aerodinamika érdekében. A Xiaomira jellemző hátsó lámpatestek hatalmas légterelőként is szolgálnak. A futurisztikus megjelenés ellenére a légellenállási együttható nem mondható kiemelkedőnek, 0.29 ez az érték.

7 fotó

A beltérben a Xiaomi „Sofa Racer” koncepciót alkalmazott: a műszerfal, az ajtópanelek és az ülések szinte egy felületté olvadnak össze, és a versenyzőt körülölelő utaskabin jön létre. A vezetővel fény- és hang formájában kommunikáló Xiaomi Pulse segítségével olyan élmény jön létre, amelyet a legjobban így lehet leírni: versenyzés a kanapén. A Xiaomi filozófiájához hűen a modell szervesen illeszkedik az „Ember x Autó x Otthon” okosökoszisztémába. A jármű képes érzékelni a bent ülő hangulatát, és ahhoz igazítani a fedélzeti rendszereket – így nem csupán közlekedési eszközként, hanem intelligens társként funkcionál.

A legújabb alkotás, a Xiaomi Vision Gran Turismo a kollaboráció következő fejezetét képviseli. Ezzel egy olyan utat nyit meg, amely eltér a fosszilis üzemanyagokkal működő múlttól. A koncepciómodell a Mobile World Congress szakkiállításon is megtekinthető lesz a Xiaomi standjánál.

Már több modellt is kínál a kínai gyártó

Az SU7 szedán 2024-ben jelent meg, az elektromos modell pedig nemrég egy rekordot is felállított. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, 24 óra alatt 4264 kilométert tettek meg egy ilyen autóval, köszönhetően a hipergyors töltésnek. A 300 lóerős villanyautóban egy 73 kilowattórás akkucsomag található, százra pedig 5,3 másodperc alatt gyorsul fel nulláról. Az SU7 Ultra korábban rekordot állított fel a Nürburgring 24 kilométer hosszú aszfaltcsíkján, majd a modell megjelent a Gran Turismo 7-ben, amelyet mi is kipróbáltunk.

2025-ben jött a YU7 SUV, amely 320, 496 és 690 lovas változatban érhető el egyes piacokon. Az ötüléses modell legnagyobb akkucsomagja 101,7 kilowattórás, a kínai CLTC mérési norma szerint ezzel 760 kilométer megtételére képes.