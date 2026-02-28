Egy 82 éves férfi életét vesztette, miután egy autóbontó telephelyén egy préselésre előkészített roncsban tartózkodott, amikor azt a munkagéppel összezúzták – számolt be róla az Abendzeitung-Müenchen.

A tragédia szerda délután történt egy Geretsrieder Straßén működő telepen. Az idős férfi – aki maga is használt autóalkatrészekkel és gumikkal foglalkozó kereskedő volt, saját vállalkozással – feltehetően még használható alkatrészek után kutatott a bontásra váró járműben.

A rendelkezésre álló információk szerint beült az egyik leselejtezett autóba, ám erről senki nem tudott a telephelyen.

A markoló kezelője nem láthatta

A 60 éves markolókezelő éppen azt a járművet választotta ki a következő préseléshez, amelyben a férfi tartózkodott. A bontási folyamat során a markolókar fogójával először teljesen lenyomta az autó tetejét, majd a járművet a hátára fordította, hogy a kerekek felfelé álljanak. A következő lépés a roncs présbe juttatása lett volna.

Ekkor történt a végzetes felismerés

Egy ügyfél éppen ebben a pillanatban érkezett a telepre, és kíváncsiságból rápillantott az összenyomott autóra. Döbbenten kiáltotta: “Még ül benne valaki!” – de addigra már késő volt. A jármű annyira deformálódott, hogy a 82 éves férfinak esélye sem volt. A kiérkező mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A tűzoltók hidraulikus eszközökkel emelték ki a holttestet a karosszériából. A rendőrség szóvivője, Sven Müller közlése szerint a férfi halálos kimenetelű sérüléseket szenvedett.

A közlekedési rendőrség vizsgálatot indított az ügyben, de a jelenlegi információk alapján munkahelyi balesetről van szó.

Az eset megrázta a környéket, és ismét ráirányítja a figyelmet arra, milyen szigorú biztonsági protokollokra van szükség az autóbontók és ipari újrahasznosító telepek működtetése során – ahol egyetlen észrevétlen pillanat is végzetes következményekkel járhat.