Vicces videót töltött fel a rendőrség közösségi oldalára, amelyben azt “hirdetik”, hogy február 29‒31. között nem fognak sebességet ellenőrizni az országban. Ha-ha…

A rendőrség évek óta kommunikálja, hogy a legtöbb baleset a gyorshajtás miatt következik be Magyarországon, és ennek visszaszorítása érdekében egyetlen módszert alkalmaznak: traffipaxoznak teljes erővel. De a számok azt mutatják, hogy ez sajnos nem válik be, ugyanis a gyorshajtásokból kiszabott büntetések évről évre rekordokat döntenek.

2024-ben például az összes objektív felelősség alapján (beleértve a gyorshajtásokat is), valamint a Kkt. 20. §-ába tartozó sebességtúllépések miatt összesen 56 348 833 300 forint bírságot szabott ki a rendőrség – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság a Vezess megkeresésére korábban.

Ez az 56,3 milliárd forintnyi bírság sokkal magasabb az egy évvel korábbi – akkor szintén rekordot jelentő – 30 milliárd forint körüli összegnél.

Szóval a hazai járművezetőket nem igazán rettenti el a pénzbírság a gyorshajtástól, szóval lehetne követni Ausztria példáját, ahol nemcsak kőkemény bírságot szabnak ki a száguldozókra, de simán lefoglalják az autóikat (el is árverezik, ha úgy van) és bevonják a jogosítványt is.

De ott van még lehetséges opciónak az átlagsebesség-mérés, amelyet több európai országban alkalmaznak: ha egy autós rövidebb idő alatt teszi meg az autópályás utat a felhajtótól a lehajtóig, mint az a megengedett sebességgel hozható, az büntetésre számíthat. Szóval ott nincs olyan, hogy lassítók a traffipax előtt, aztán nyomom tovább.

Szóval lehet azzal viccelni, hogy traffipaxmentes időszakot tart nem létező napokon a rendőrség, de talán arra kellene több erőforrást irányítani, hogy valódi megoldás szülessen a gyorshajtások visszaszorítása ellen, és akkor talán csökkenne a balesetek száma is.