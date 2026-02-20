Kétszer egy sávon haladnak majd az autók a Nagykörút tervezett átépítése után a Nyugati pályaudvar és a Corvin-negyed között. Ahol jelenleg még külső közúti sáv vagy parkolósáv van, oda kerékpársáv, valamint 30 perces villámparkoló, autómegosztó, Bubi- és rollerállomás, rakodásra fenntartott hely költözik – derült ki abból a cselekvési tervből, amit csütörtökön mutatott be a BKK.

A hosszabb időre leállított autók a környékbeli mélygarázsokba, parkolóházakba mehetnek, a sebességhatárt 40 km/órára csökkentik. Az új forgalmi rendet a teljes Nagykörúton majd csak 2028-2029-ben vezetik be, viszont a József körút három szakaszán már idén kiépülhet kísérleti jelleggel – tudta meg a Telex Balogh Samutól, a BKK Nagykörút programvezetőjétől.

A teljes Nagykörút (Nyugati és Corvin-negyed közötti) forgalmi átépítésének részletes tervezése 2027 augusztusában fejeződik be, a kivitelezés csak ezután indulhat, de egyes kisebb költségű „kisbeavatkozásokat” előrébb hoznak.

A tervezett keresztmetszet a következőképpen festene a József körúton, majd a Nagykörúton a Nyugati és a Corvin-negyed között (2028-tól) a villamossínektől kifelé: egy közúti sáv + egy parkoló, azaz inkább multifunkcionális sáv + egy 80 centis biztonsági zóna, ami egyben fizikai leválasztás is + 2 méter széles kerékpársáv. A szakasz nagy részén ez nem okozna túl nagy változást, hiszen már most is sok helyen csak egy-egy közúti sáv van. A járda szélessége megegyezne a jelenlegivel, azaz a járdaszegély maradna, ahol van.