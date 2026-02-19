Az Egyesült Királyságban 28 százalékkal nőtt 2023-24 között a rágcsálók által okozott kárbejelentések száma, az Aviva biztosító szerint. Hogy mennyire komoly problémáról van szó azt jól mutatja, hogy az átlagos kárérték 2494 angol fontra, vagyis átszámítva több mint egymillió forintra rúg.

A téli hónapokban az egerek és a patkányok melegebb helyeket keresnek, ahol fészket rakhatnak. Ennek érdekében akár a legszűkebb résekbe, rácsokba, szellőzőnyílásokba és képesek beköltözni. Miután bejutottak az autókba, súlyos károkat okozhatnak, mert átrághatják a vezetékeket és akár a belső burkolatokat, kárpitokat is szétrághatják a fogaikkal” – hangsúlyozta James Driscoll, az Aviva képviselője.

Az Autocar magazinnak egy kártevők írtásával foglalkozó cég, az All Aspects Pest Control alkalmazottja nyilatkozott. Tony Smith szerint az elmúlt időszakban hetente négy olyan hívást is kapott, amely az autókba fészkelt egerekkel, vagy patkányokkal volt kapcsolatos. Véleménye szerint a problémát a modern autókban használt bioműanyagok okozzák, amelyek szinte vonzzák a patkányokat.

4 fotó

“Az év elején felhívott egy olyan ügyfél, akinek a Porsche Cayenne-jét rongálták meg patkányok. Új vezetékkötegre volt szüksége, ami a javítással együtt 7000 fontba (átszámítva több mint hárommillió forintba) került neki” – hangsúlyozta Tony Smith.

Sokszor előfordul az is, hogy egy autótulajdonos leadja javításra a kocsiját a rágcsálók által okozott károk miatt, de már egy hét múlva viheti vissza az autóját, mert ismét megtörténik az eset. Az egerek és a patkányok kifejezetten szeretik a motorháztető szigetelését is megrágni, de nem csak ők tehetők felelőssé az ilyen esetek miatt. Arra is akad példa, hogy nyest végez hasonló pusztítást.

Az Egyesült Királyságban 2023-2025 között több mint félmillió bejelentetést tettek a rágcsálókkal kapcsolatban, akikkel szemben többféle módon is lehet védekezni. Az alábbi cikkben összegyűjtöttük mit lehet tenni a kicsinyke, négylábú kártevőkkel szemben: