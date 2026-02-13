A Porsche az 1980-as években különleges kombináció lehetőségét kínálta fel a Type 964-es 911 ügyfeleinek: a Carrera motorját a 911 Turbó széles karosszériájával társíthatták, először Coupé, majd Cabriolet változatban.

73 fotó

Az előbbinek már tavaly májusban elkészítette a modern újragondolását a kaliforniai Singer, kiegészítve azt a Porsche 928 kerek bukólámpáját imitáló segédfényszóró-párral.

A különleges restomod a látványon túl igazán finom műszaki tartalmat is nyújtott. A Cosworth bevonásával modernizált 3,6-ról 4,0 literesre növelt lökettérfogatú, hathengeres boxermotor léghűtéses blokkjához vízhűtéses, hengerenként négyszelepes hengerfejet és változó szelepvezérlést társított a Singer, a csúcsteljesítmény 420 lóerő – számottevően több, mint az eredeti motor 250-275 lóereje.

Ennek a projektnek mostanra elkészült a második fázisa, és bár műszakilag a Porsche 911 Carrera Cabriolet Reimagined by Singer ugyanazt nyújtja, mint a tavalyi kupé, ide is jutott az újdonságokból. A Singer újratervezte a korabeli tetőmozgató mechanizmust, így a mozgatás könnyebb és finomabb, a lenyitott tető kevesebb helyet foglal, illetve – mivel kézzel rágombolós vászonborítás helyett automatikusan rásimuló, kemény burkolatot kapott – kevesebb légörvényt ébreszt.

A Singer alapvetően kétféle kivitelben készíti el az autót: az egyik túraorientált, a másik inkább a sportos vezetést támogatja. Utóbbi nagy első splittert, fix hátsó Turbo-szárnyat és könnyített versenyüléseket kap, míg a komfort-kabriónál sportülések, sebességfüggően kiemelkedő hátsó szárny és diszkrét első kötény teremt stílusos hangulatot.

Ami közös, az az (opciós) karbon-kerámia fékrendszer, a keréktárcsák alapvető geometriája (18” méret, központi anya), a négy irányban állítható lengéscsillapítók, az első futóművet kívánságra megemelő, fekvőrendőr-barát rendszer, a hatfokozatú kéziváltó (kívánságra magasabbra emelve) és a hátsókerék-hajtás.

A léghűtéses kabrió vezetését blokkolásgátló, ESP, öt fokozatban szabályozható üzemmódválasztó, és modern Michelin Pilot Sport abroncsok teszik egyszerűbbé.

Zseniális ötlet egyébként, hogy az első és hátsó burkolatokat külön is árulja a Singer, tehát akár a túraverziót, akár a versenyautós hangulatú kivitelt építteti meg az ügyfél, tartozékként megkaphatja a másik modellváltozat eltérő karakterű optikáját, természetesen méretre szabott, kemény héjú táskákban, így kedve szerint csereberélheti autója megjelenését.

A Singer mindössze hetvenöt darabot épít a különleges kabrióból. Ajánlott vételár nincs, minden egyedi megrendelés szerint megy, azt viszont jó tudni, hogy az átalakítás alapjául szolgáló autóról a vevőnek kell gondoskodnia.

A Singer-féle Porsche-újraértelmezésekkel az a baj, hogy az egyik szebb, mint a másik – ebből a szempontból talán könnyebb, ha egyet sem birtokolhatsz, mint ha választanod kellene közülük: