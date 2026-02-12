A magyar divízió operatív irányításáért Rényi-Vámos Ádám felel országigazgatóként.

Jeremy Wang Jontey Lee-t váltja a BYD Magyarország élén, aki 2024 nyara óta látta el a regionális országigazgatói feladatokat, és a BYD nemzetközi szervezetén belül a szaúd-arábiai piacért felelős feladatkörben folytatja munkáját.

Wang 2024 áprilisa óta a BYD Europe regionális országigazgatójaként dolgozik, jelenlegi megbízatása keretében Magyarország mellett Izrael, Görögország, Ciprus, Horvátország és Szlovénia piacaiért is felel.

Rényi-Vámos Ádám több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkezik az autóiparban, pályafutása során hazai és nemzetközi környezetben egyaránt meghatározó szerepet töltött be értékesítési és vezetői pozíciókban.

Jelenlegi szerepkörében Rényi-Vámos Ádám felel a BYD Magyarország kiskereskedelmi és nagykereskedelmi tevékenységéért, az értékesítési stratégia megvalósításáért, a vevőszolgálati területért valamint a márkakereskedői hálózat fejlesztéséért.