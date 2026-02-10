2023-ban jelent meg Európában a BYD Atto 3, mint az addig csak buszairól és haszonjárműveiről ismert kínai márka egyik első személyautója. A Kínában is csak 2022 eleje óta elérhető modellnek bőven lett volna még hátra az életciklusából, a BYD azonban úgy döntött, lecseréli a típust.

Persze az Atto 3 EVO név azt sugallja, hogy nem ez történt, hanem csak egy frissítés. Erre enged következtetni a formaterv is – az egyértelmű módosítások ellenére nyilvánvaló, hogy a dizájnt csak aktualizálták.

Ugyanezt tapasztaljuk a belső térben: a fő elemek nem változtak, bár a kidolgozás, a díszítés, a kezelőfelületek, a kormány és persze a kijelzők újak, modernebbek. Van például head-up display, a váltókar pedig a kormányoszlopra költözött.

Ami viszont vadonatúj, az a teljes műszaki tartalom.

Az Atto 3 Evo az eddig is alkalmazott e-Platform 3.0 architektúra következő generációját alkalmazza, és ennek a legfontosabb hozománya, hogy a korábban elsőkerék-hajtású autó mostantól vagy hátsó- vagy összkerékhajtású lehet.

Ezzel párhuzamosan a hátsó négylengőkaros felfüggesztést ötlengőkarosra cserélték; elöl MacPherson rugóstagok vannak, mint eddig is.

Az autó kétféle hajtáslánccal, de egyetlen akkumulátorral elérhető. Az utóbbi lítium-vasfoszfát felépítésű, a cellákat közvetlenül a karosszériába szerelik be, ami jobb helykihasználást és fokozott merevséget eredményez (cserébe viszont, ha meghibásodnak a cellák, nincsenek cserélhető modulok: csak az egész akku cserélhető.)

A 74,8 kWh kapacitású akkumulátor akár 220 kW-tal tölthető, köszönhetően a 800V-os elektromos hálózatnak. Az akku 25 perc alatt éri el a 10-80% töltöttséget. Az elődmodellben 88 kW volt a maximális töltési teljesítmény, amivel 37 perc alatt töltött 10-80%-ra a 60,4 kWh kapacitású, szintén LFP akku.

A hátsókerék-hajtású variáns egyetlen motorja 230 kW (313 LE) csúcsteljesítményre képes, ami 77 százalékkal nagyobb, mint az eddigi Atto 3 130 kW-os maximuma. A nyomatéki csúcs 290-ről 380 Nm-re nőtt, az autó álló helyzetből nem 7,9, hanem csupán 5,5 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára.

Ennél is fürgébb a dupla villanymotoros, összkerékhajtású modellváltozat. A kombinált csúcsteljesítmény 330 kW (449 LE), a legnagyobb rendszernyomaték 560 Nm, a 0-100 km/óra gyorsulás 3,9 másodperc alatt teljesíthető.

Egy villanymotorral 510 kilométer a szabványos hatótávolság, az összkerekes csúcsmodell 470 kilométert tud egy feltöltéssel – mindkettő kedvezőbb, mint az eredeti Atto 3 420 kilométeres értéke.

Vontatni másfél tonnát tud mindkét variáns, és mindkettő támogatja a V2L technológiát, azaz az akkuról külső fogyasztókat tölthetünk, működtethetünk, egyszerre legfeljebb 3000W teljesítmény-felvétel mellett.

Habár a külső méretek (4455 x 1875 x 1615 mm) nem változtak, az új platform révén javult a helykihasználás: a csomagtartó 440 helyett 490 literes (1340 helyett 1360-ig bővíthető), az orrban 101 literes üreget találunk.

Az első példányok még a tavasz folyamán megérkeznek Európába, a vételár egyelőre nem ismert.