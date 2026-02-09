A parkolás digitalizációjáról sokáig úgy gondolkodtunk, mint különálló technológiák halmazáról: szenzorok jeleznek, kamerák figyelnek, az adatok pedig külön rendszerekben gyűlnek. A nemzetközi szakirodalom szerint azonban az igazi előrelépést az jelenti, amikor a mesterséges intelligencia ezeket az adatokat egyetlen döntéssé alakítja.

A Sensors című, nemzetközileg lektorált tudományos folyóiratban megjelent kutatások szerint azok a rendszerek, amelyek kamerás járműfelismerést és parkolószenzor-adatokat együtt dolgoznak fel, kontrollált tesztkörnyezetben 98–99 százalékos pontossággal képesek meghatározni a parkolóhelyek foglaltságát.

A szenzor jelzi, hogy egy hely foglalt, a kamera megmutatja, mi áll ott – a mesterséges intelligencia pedig eldönti, hogy a két információ valóban ugyanarra a parkolóhelyre vonatkozik-e. Ez különösen fontos a valós városi környezetben, ahol az adatok zajosak, a körülmények pedig ritkán ideálisak.

Miért jó ez az autósoknak?

Az autósok oldaláról a parkolás elsősorban idő- és stresszkérdés. Amikor a rendszer megbízhatóan tudja, hogy egy parkolóhely foglalt vagy szabad, az információ nem becslésen, hanem mért adaton alapul. Ez csökkenti a felesleges körözést, kiszámíthatóbbá teszi a parkolást, és összességében javítja a városi közlekedés élményét, miközben kevesebb kipufogógáz kerül a levegőbe, ami közvetlenül javítja a városlakók mindennapi életminőségét.

A nemzetközi kutatásokban bemutatott megközelítés a gyakorlatban Magyarországon is megjelent. Az EPS Global olyan parkolási rendszereken dolgozik, ahol a mesterséges intelligencia a parkolószenzorok adatait és a fix vagy mobil kamerák képeit együtt elemzi, majd ezek alapján hoz döntést a parkolóhelyek állapotáról. Az, hogy ebből mikor lesz valódi városi gyakorlat, ma már nem a technológián múlik.