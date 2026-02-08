A sokak által nem kedvelt “okos autópályák” alig járnak előnyökkel, sok esetben pénzveszteséggel és több forgalmi dugóval üzemelnek, mint a hagyományos autópályák – olvasható a Daily Mail beszámolójában.

A briteknél 2013-ban kezdték el tesztelni az intelligens leállósávokkal ellátott autópályákat, ám az eredmények a legjobb esetben is felemásak lettek.

Az intelligens leállósávok lényege, hogy ha a forgalmi helyzet úgy kívánja, az autópáláyák leállósávjait is megnyitják a közlekedők előtt teljes értékű forgalmi sávnak, ezzel csökkentve a dugók kialakulását. A National Highways vizsgálata szerint azonban a szigetországban működő okos autópályák közül csak háromról mondható el, hogy megfelelően működik mind pénz-, mind közlekedésügyileg.

A birt Automobil Association elnöke, Emund King egyenesen pénz-, idő- és energiapazarlásnak nevezte az ilyen autópályaszakaszokat. Méghozzá azért, mert a némelyiknél egyáltalán nem csökkent az áthaladási idő a közlekedők számára, ráadásul pénzügyileg sem előnyösek.

Megkérdezték a helyi autósokat is, mik a tapasztalataik az okos útszakaszok kapcsán, és 46 százalékuk szorong, amikor ilyen autópályán kell közlekedjen. Vannak olyan okos szakaszok, ahol a balesetszám például növekedett. Ezek mellett perzse ellenpélda is van, az M25-ös brit autópályának van olyan intelligens leállósávval ellátott szakasza, amelyen gyorsult az áthaladási idő, javultak a baleseti mutatók és a pénzbevétel is elfogadható.

Ezeknél a dinamikus szakaszoknál az is gond volt, hogy az autósok gyakran rosszul értelmezték a változtatható jelzésképű táblák üzeneteit, így akkor is használták sávokat, amikor nem lett volna szabad, ami viszont bírságot vont maga után.

Ahogy korábban a Vezess megírta, hazánkban is hamarosan bevezetik az intelligens leállósávokat, először a kibővített M1-esen tesztelik majd a technológiát. Erről itt lehet bővebben olvasni: