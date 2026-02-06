Az országos akció középpontjában ezúttal az ittas és bódult járművezetők kiszűrése áll, az alkohol- és drogfogyasztás közúti kockázatainak visszaszorítása érdekében.

A rendőrség szerint az akció célja a közlekedésbiztonság növelése, valamint a balesetek megelőzése. A razzia során természetesen nem csak az ittas vagy bódult autósokra figyelnek, a rendőrök más szabálysértésekért is bírságolhatnak.

Magyarországon 2008 óta zéró tolerancia van érvényben, korábban 0,8 ezrelékes véralkoholszintig megengedőbb volt a szabályozás. Azóta viszont a rendőr nem mérlegelhet: az ittas sofőrtől a helyszínen el kell venni a jogosítványát – azt, hogy mennyi időre, a későbbi vizsgálat dönti el.

A bűncselekményi határt 0,50 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter légalkohol-koncentrációnál húzták meg.