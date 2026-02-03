A Jaguar márka teljes megújulásának jelképe volt a Type 00 tanulmányautó, a nagyközönség azonban rosszul fogadta a nagyméretű kupét, de főleg az általa képviselt változásokat.

14 fotó

Sem a formavilág nem nyerte el a nép tetszését, sem az, hogy végleg szakít a belső égésű motortechnológiával a márka: tavaly karácsonykor legyártották utolsó benzinmotoros típusukat, és ezzel vége. Sokaknál az is kiverte a biztosítékot, hogy finom átmenet helyett radikális töréssel indul az új korszak a cégnél, és szépen egymás után utód nélkül nyugdíjazták meglévő típusaikat.

A Jaguart azonban nem lehet eltántorítani a céljától, és még az idén bemutatkozik első új generációs típusuk, amely az eredeti ígéretekkel összhangban egy négyajtós túraautó lesz. Szedán vagy sem, a tetővonal meglehetősen csapott, a prototípus sziluettje kellemes meglepetésként hordoz magában valamit elődmodelléből, a Jaguar XJ-ből.

Jelenleg ennek a prototípusait kínozzák az észak-skandináv télben, hiszen a villanyautóknál kritikus jelentőséggel bír a hidegtűrő képesség. A Jaguar speciálisnak mondott hőszivattyús rendszert dolgozott ki leendő zászlóshajójához, amely a leírás alapján pont azt tudja, mint az összes többi hasonló kiépítés: a fedélzeti rendszerek hulladékhőjét, valamint a környezeti hőenergiát használja fel fűtésre.

Ennél eredetibbnek ígérkezik a Jaguar három villanymotorból álló hajtáslánca, amely akár 1000 lóerőt meghaladó csúcsteljesítményre képes.

Minden kerék hajtott, van nyomatékvektor-szabályozás, és minden kerék kormányzott is. A keréktárcsák 23 colosak, a futómű légrugós, a csillapítás adaptív.

Az autó premierje még 2026 folyamán várható.