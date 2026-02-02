Az OMV megszüntette az LPG, vagyis a cseppfolyósított autógáz forgalmazását magyarországi töltőállomásain. Az LPG értékesítésének kivezetése 2025 utolsó negyedévében indult el, fokozatos ütemezéssel. A folyamat 2025. december 31-én zárult le, ettől az időponttól kezdve az OMV magyarországi töltőállomásain már nem érhető el autógáz ‒ írta a Kemma.hu.

A vállalat közlése alapján a döntés hátterében elsősorban az áll, hogy az utóbbi időszakban csökkent az LPG iránti kereskedelmi igény. A társaság szerint a lépés a termékportfólió átalakításának része, amelyet a jelenlegi piaci környezet és a vállalat stratégiai irányának átfogó elemzése előzött meg.

A változás az OMV teljes hazai töltőállomás-hálózatát érinti, vagyis nincs olyan magyarországi OMV-benzinkút, ahol továbbra is elérhető lenne az LPG. Ez azt jelenti, hogy az autógázt használóknak más szolgáltatóknál kell megoldaniuk a tankolást.

Az LPG (Liquified Petroleum Gas) folyékony halmazállapotú szénhidrogéngázok elegye, amely üzemanyagként is egyszerűen felhasználható. Összetétele alapján – propán, bután, propilén, izobután, izobutilén, butilén és ezek elegyei – igen közel áll a háztartási PB-gázhoz, tulajdonságait szabvány is rögzíti. Amiben különbözik, hogy a mezei PB-gáznál tisztább, kevesebb szennyezőanyagot tartalmaz.

A bányászott szénhidrogénekből finomítás során, gyakorlatilag melléktermékként nyerik. Tankolásnál szivattyúval, speciális töltőszelepen át töltik a gépkocsi gáztartályába, ahol felhasználásig kb. 12 bar nyomáson tárolódik a cseppfolyósított gáz. A folyékony gázból a motortérben lesz újra légnemű, mielőtt elégetjük a hengerekben. A gázautózás a tisztább égésből fakadó kisebb károsanyag-kibocsátással és a jóval alacsonyabb költségekkel ellentételezi a használatával járó macerát: