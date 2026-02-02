Az ausztriai Zell Am See városában megrendezett jég-autóverseny, az FAT Ice Race alkalmából mutatja be új terep-koncepciójárművét a Bentley.

17 fotó

A helyszínválasztás pikáns, hiszen a jégversenyt eredetileg (1952 és 1974 között) Porschék számára írták ki, majd 2019-ben feltámasztották – ma már bármely márka részt vehet a versenyen, de a stuttgarti kötődés történelmileg mégis csak erős.

Ugyanakkor a múlt nem a jövő: a Bentley több éves együttműködési megállapodást írt alá a versenyt szervező FAT International szervezettel, így elképzelhető, hogy az utókor a Porsche helyett a Bentley-t azonosítja majd a jégversennyel.

A Bentley Bentayga X Concept célja, hogy felmérje a célközönség reakcióit – ha tetszik az ügyfeleknek, akár sorozatgyártású modell is lehet belőle valamikor.

A tanulmány alapját a nagy teljesítményű Bentayga Speed adta: ennek 4,0 V8-as turbómotorja 650 LE csúcsteljesítményre képes, a futómű légrugós, adaptív csillapítású, és aktív kanyarstabilizátoros. A kipufogót az Akrapovic gyártotta titánból, elöl dupla vonószemet találunk.

Ezt egészítették ki egyetlen darabból álló, kovácsolt keréktárcsákkal (22 colos méretben), ezekre szerelt terebélyes terepabroncsokkal. A nyomtáv 120 mm-rel szélesebb, a szabad hasmagasság 55 mm-rel nőtt, és immár megközelíti a 310 mm-t. A kerékívek 40-40 mm-rel szélesebbek. A gázlómélység 550 mm-re nőtt.

Ha ez nem volna eléggé látványos, a Bentayga X Concept tetőcsomagtartót kapott. Arra négy kiegészítő fényszórót szereltek, rakományként pedig egy elektromos gyerekgokartot helyeztek el.