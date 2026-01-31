Részmunkaidősként világbajnok? Sébastien Ogier megcsinálta! A Toyota francia versenyzője tavaly úgy húzta be a világbajnoki címet a WRC-ben, hogy a 14 versenyből csak 11-en állt rajthoz, ugyanakkor hat győzelem és összesen tíz dobogós helyezés volt a 2025-ös mérlege. Azzal, hogy a szaúd-arábiai szezonzárón nem hagyta, hogy csapattársa, Elfyn Evans legyőzze, kilencedik alkalommal ért fel a csúcsra, így az örökranglistán utolérte druszáját, Sébastien Loeböt.

A Toyota a gyártói trófeára már korábban rátette a kezét, viszont Ogier újabb elsősége után ismételten adott volt a kínálkozó lehetőség arra, hogy a japán márka még egy különkiadással rukkoljon elő a GR Yarisból a francia tiszteletére. A 42 esztendős klasszist már nem először éri hasonló megtiszteltetés, miután az „Ogier Edition” két évvel ezelőtt, a 2024-es Monte-Carlo-ralin mutatkozott be – akkor érkezett meg a Kalle Rovanperä sikerei előtt tisztelgő limitált kiadás is.

Egyelőre csak a GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition prototípusáról rántották le a leplet a monacói kikötőben. Amint végeznek a fejlesztésével, összesen 200 darabot fognak gyártani belőle, azon belül 100-at szánnak az európai piacra. A Toyota európai képviselete szerint elképzelhető, hogy Magyarországon is felbukkan egy-két példány a különleges utcai raliautóból. Hasonlóan a Morizo RR-hez és más limitált szériás modellekhez, az Ogier-féle GR Yarist is árverésen fogják értékesíteni – írja a Smarter Media.

Alapját az összesen hat új, a versenysportban szerzett tapasztalatok segítségével kifejlesztett karosszériaelemet felvonultató Aero Performance csomaggal felvértezett GR Yaris adja. Ezzel a karosszéria aerodinamikai teljesítményét kívánták maximálni, az ugyanis jótékony hatással van a hűtésre, a leszorítóerőre, a légellenállásra, továbbá a menetstabilitásra. Ezek mellett a modell olyan exkluzív fejlesztéseket is megkap, melyek Ogier preferenciáit és vezetési stílusát tükrözik.

A Toyota a versenyzőjével együttműködve kétféle összkerékhajtás-vezérlési módot dolgozott ki. A „Seb” 40:60 arányú nyomatékelosztást takar, amely a hátsókerék-hajtású autókra jellemző irányíthatóság mellett az első tengely gyors reakcióképességét is megtartja. A másik mód a „Morizo”, amivel a murvás üzemmódot váltották le: a semleges, 50:50-es elosztást az első és a hátsó kerekek közötti, gyorsítás közbeni közvetlen kapcsolatra hegyezték ki, ugyanakkor fékezésnél – ha kell – csökkenteni is tudja azt, amivel nő a tapadás és a kanyarteljesítmény.

Belül és kívül egyaránt a kifinomultságot ötvözték a ralipályák által megkövetelt funkcionalitással. Az újonnan kifejlesztett matt fekete, Black Gravite árnyalatú fényezés a Toyota Gazoo Racing 2025-ös festését utánozza, mellyel jól harmonizálnak a 18”-os, matt fekete kovácsolt könnyűfém felnik. A féknyergeken ugyanakkor visszaköszön az Ogier-re jellemző kék szín, a hűtőrácson pedig a francia trikolór is megjelenik. Ez utóbbi az egyedi formájú kormánykerék varrásában ugyancsak felfedezhető.

Ami a volánt illeti, kisebb lett az átmérője, mindemellett átrendezték a kapcsolókat. Beépítették a mesterséges túlkormányozottságot lehetővé tevő, függőleges kéziféket is, melynek exkluzív bőr markolatát – a különkiadás esetében – szürke varrással díszítették. Az utastérben egy sorszámozott plakett is helyet kapott, amely felsorolja Ogier vb-címeit és a limitált szériás példányt azonosítja.

