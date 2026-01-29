Január 28-ig több mint 377 ezer éves országos és csaknem 930 ezer megyei e-matricát vásároltak a közlekedők. A tavaly vásárolt éves országos jogosultságok csaknem 50, a megyeieknek pedig mintegy 70 százalékát még nem vették meg idén az úthasználók.

Tavaly január utolsó hetében az autósok csaknem 600 ezer éves országos és megyei jogosultságot vettek összesen, ennek nagyjából a felét a hónap utolsó két napján.

Január 31. a részleges díjmentességnél is fontos határidő. A mozgáskorlátozottak részleges díjmentessége legfeljebb a nyilvántartásba vételt követő év január 31-éig hatályos, a mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkezőknek újra meg kell tenniük a bejelentést a közlekedési igazgatási hatósághoz annak érdekében, hogy bekerülhessenek a mentességi nyilvántartásba.

A részleges díjmentességre jogosultak a D2 díjkategóriába tartozó járművükkel D1 díjkategóriájú e-matrica vásárlásával tudják használni a hazai díjköteles gyorsforgalmi úthálózatot.

A részleges díjmentességre a nagycsaládosok is jogosultak, de nekik nem szükséges évente megtenni a bejelentést a mentességi nyilvántartásba való bekerülés érdekében. A kedvezmény esetükben legfeljebb azt az évet követő év január 31-éig jár, amíg legalább három gyermek után részesülnek családi pótlékban. A részleges díjmentességre való jogosultságot az esetükben a közlekedési igazgatási hatóság hivatalból egyezteti minden évben a családtámogatási ügyekben eljáró hatósággal.