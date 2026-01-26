„A nagy teljesítményű belső égésű motorok továbbra is központi szerepet játszanak stratégiánkban” – idézi a BMW egyik szóvivőjét az Automotive News annak kapcsán, hogy a német autógyártó 2025 végével befejezte a V8-as motorok gyártását az ausztriai Steyrben működő üzemében.

7 fotó

Az osztrák gyárból kivont nyolchengeres motorok ugyanis nem szűnnek meg: azok gyártását az Egyesült Királyságba, a Hams Hall-i létesítménybe helyezték át, ahol 2022 óta készülnek nyolc- és tizenkét hengeres erőforrások a termelés oroszlánrészét adó három- és négyhengeres benzinmotorok mellett. Innen származnak például a Rolls-Royce-ok V12-es erőforrásai, valamint a BMW M5 hibrid hajtásláncának belső égésű komponense is.

A Rolls-Royce ügyfelei számára nem kérdés, hogy a V12 kiválthatatlan opció, ami pedig a V8-asokat illeti, az észak-amerikai piac tartja magasan a keresletet, így a közeljövőben nem várható visszaesés.

A nagy motorok iránti, tengerentúli igény miatt a BMW müncheni gyárában sem szünteti be teljesen a belső égésű motorral szerelt járművek gyártását: bár eredetileg 2027-től csak villanyautók készültek volna itt, ezt a határidőt ma már nem hangoztatja a gyár, ahol jelenleg kb. 400 munkás készít hengerfejeket, forgattyúházakat és főtengelyeket a nagy V motorokhoz.

Jelenleg tehát nincs elfogadott forgatókönyv arra, hogy a BMW kivezetné a V8-as és V12-es motorokat.