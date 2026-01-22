Minden idők legjobb eredményével zárta a 2025-ös évet a Lamborghini. Miután 2023-ban először adott el 10 ezer autónál többet, 2024-ben ismét rekordot döntött a bolognai gyártó, és tavaly sem hagyott alább a lendület.

Világszerte összesen 10 747 darab Lamborghinit értékesítettek, ami 60-nal több, mint egy évvel korábban. Az, hogy ez sikerült, az olaszok szerint azért nagy szám, mert 2025-ben a geopolitikai feszültségek és a makrogazdasági turbulencia igencsak nehéz helyzetbe hozták a piacot.

4 fotó

Az Európát, a Közel-Keletet és Afrikát lefedő, főleg az észak-amerikai gazdasági szakzsargonban fogalomként használatos EMEA-régió maradt a márka fő piaca, ahol 4650 járművet szállítottak le, tíz százalékkal többet, mint 2024-ben. Majdnem ugyanekkora csökkenés után az amerikai kontinensen 3346 járművel zárták az évet, míg az ázsiai-csendes-óceáni (APAC) szegmens stagnált, és 2750 eladással szinte darabra pontosan lemásolta az egy évvel korábbi teljesítményét.

A Lamborghini közleménye szerint az eredményekben „kulcsfontosságú szerepet” játszott mind a Revuelto, mind pedig az Urus SE. Amellett viszont, hogy a Huracán kikerült a kínálatából, utódját, a Temerariót csak a következő időszakban fogják bevezetni a piacra, így értelemszerűen a 2026-os számokon fogja éreztetni a hatását. Az mindenesetre sok jóval kecsegtet, hogy az új modell iránt akkora az érdeklődés, hogy pillanatnyilag körülbelül egyéves várólista alakult ki.

Az említett Temerarióból versenyautó is készül, amiről a Vezess alábbi cikkében írtunk bővebben: