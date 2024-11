Miközben az elmúlt években egymást követik a kisebb-nagyobb válságok, a Lamborghini köszöni szépen, él és virul. Ugyanez tavaly sem volt másképp, mivel még az sem gyengítette meg az olasz gyártót, hogy tavaly a luxusautók piacán is érezhető volt némi visszaesés, az év rekorddal zárult.

A bolognaiak kínálatában különösen felkapottnak számít a márka első SUV-ja, az Urus, melynek sikere a 2017-es bemutatkozása óta töretlen, még úgy is, hogy egy ideje már kizárólag plug-in hibrid hajtással kapható. Ennek köszönhetően új Urusszal legközelebb csak 2026-ban tud szolgálni a Lamborghini, ami némiképp azt is megmagyarázza, miért várnak ilyen sokáig a második, immár tisztán elektromos generációjával, aminek érkezése az évtized végén várható.

Mint arról a Motor1.com beszámolt, a Lamborghini új zászlóshajóját, a Revueltót is óriási felhajtás övezi. A várakozási idő ez esetben a két évet is meghaladja, ami azt jelenti, hogy jó esetben is csak 2026 végére, de inkább 2027-re vállalják a szállítását.

Az Urushoz hasonlóan konnektoros hibridként kapható, de nagy meglepetést okozott, amikor tavaly márciusban a márka valaha volt legerősebb V12-es motorjával mutatkozott. A körülbelül 200 millió forint értékű, több mint 1000 lóerős rendszerteljesítményű modell álló helyzetből indulva már 2,5 másodperc elteltével 100-zal repeszt, míg a végsebessége több mint 350 km/óra.

Újdonsága, a versenytechnológiákkal felvértezett Temerario kapcsán a Lamborghini megemlítette, hogy az augusztusi érkezése után „nagyon pozitív” fogadtatásban részesült.

A Lamborghini a tavalyi rekordévét 10 112 eladott autóval zárta, de valószínű, hogy az idén még ezt is sikerül majd túlszárnyalni. A luxussportautó-gyártó minden eddiginél jobb első kilenc hónapot zárt: szeptember végével bezárólag 8411 autót értékesítettek, ami 8,6 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakát.