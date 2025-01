Úgy tűnik, nincs olyan válság, amivel fogást lehetne találni a Lamborghinin. A luxussportautókat gyártó olasz márka azzal ünnepelte fennállása 60. évét 2023-ban, hogy először adott el 10 ezer autónál többet egy évben, amivel öt év alatt – a világjárvány és az orosz-ukrán háború gazdasági hatásai ellenére – megduplázta az eladásait. A tavalyi évben pedig, amikor az utóbbi hónapok másról sem szóltak, mint az európai, de különösen a német autóipar újabb válságáról, a Volkswagen-konszernhez tartozó bolognaiak erre is rá tudtak tenni még egy lapáttal.

2024-ben további 6 százalékkal nőtt a kereslet a Lamborghini modelljei iránt, így a gyártó 10 687 eladott autóval zárta az évet. Százalékosan ugyanekkora növekedést sikerült elérni az Európát, a Közel-Keletet és Afrikát lefedő, főleg az észak-amerikai gazdasági szakzsargonban fogalomként használatos EMEA-régióban, ahol 4227 autót értékesítettek. Az amerikai kontinensen egy hajszállal nagyobb mértékben, 7 százalékkal nőttek az eladások, ami 3712 autót jelent, míg az ázsiai-csendes-óceáni térségben 2748 autót adtak el, azaz 3 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.

A tavalyi év eladásai kapcsán a Lamborghini közleménye felidézte, hogy a legkapósabbnak a márka valaha volt legerősebb V12-es motorjával felszerelt Revuelto bizonyult. Első teljes évében tehát hozta a várakozásokat a Lamborghini zászlóshajója, amit a hosszú várólista is bizonyít: aki újonnan akar hozzájutni a több mint 200 millió forintot érő csúcsmodellhez, annak már egészen 2027-ig kell várnia. Szoboszlai Dominik, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya és a Liverpool támadó középpályása azok közé tartozik, akiknek már nem feltétlenül kell aggódniuk emiatt, ugyanis néhány hónappal ezelőtt pont egy ilyen autóba látták beszállni Budapesten.

Csakúgy, mint a Revuelto, a Huracán és az Urus is nagyban hozzájárult a Lamborghini előző évi remekléséhez – ennek ellenére a Huracán gyártása már a végéhez közeledik, de méltó módon adhatja át a stafétát utódjának, a Temerariónak, melyet tavaly augusztusban mutattak be. Az erős eladások mellett a három új modell bevezetését is sikernek könyvelte el a Lamborghini, mely így elmondhatja magáról, hogy a sportautó-gyártók közül elsőként valósította meg a hibrid átállást.