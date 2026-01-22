Az április végén nyitó Pekingi Autószalonon mutatja be az iX3 nyújtott tengelytávú (LWB) változatát a BMW. Az autót Kínában fejlesztették, kifejezetten a helyi és térségi piacra (India, Malajzia, Thaiföld, Indonézia), forgalmazása az év második felétől várható.

Az iX3 LWB jelentősége túlmutat saját magán: tudomásunk szerint ugyanis először fordul elő, hogy egy eleve elektromos hajtásláncra fejlesztett típusnak ilyen mértékben módosítsák a padlólemezét. Valószínűbb egyébként, hogy nem is ez történt, hanem inkább párhuzamosan fejlesztették az európai és kínai változatokat.

A tengelytávba egyébként 108 mm-t toldottak bele, de nem valószínű, hogy az így nyert teret az akkumulátor növelésére is fordították volna. Erre vonatkozóan nincsenek információk, ismertek viszont egyéb alapadatok: 800V-os architektúra, 400 kW-os töltés, 10-80% 21 perc alatt.

Érdekes ugyanakkor, hogy a digitális tartalmakat nem adaptálták, hanem jóformán teljesen újrafejlesztették. A BMW OS X operációs rendszer például 70%-ban helyi beszállítóktól származik, így a navigációs funkciók, a hangvezérelt személyi asszisztens, de még a vezetőtámogató szolgáltatások is, igazodva a speciális helyi adottságokhoz és igényekhez.

