A korábbi 50-ről 30-ra csökkentett maximális megengedett sebesség 2024 januárja óta volt érvényes a város utcáinak többségén. A bírósághoz két taxisofőr fordult az intézkedés eltörlését kérve. A bíróság úgy ítélte meg, hogy a sebességkorlátozás kizárólag veszélyes útszakaszokra vonatkozhat, és nem általánosítható.

A város polgármestere tévedésnek nevezte a bíróság határozatát, hangoztatva, hogy a közlekedési balesetek áldozatainak családjai által támogatott sebességkorlátozás két év alatt 13 százalékkal csökkentette a balesetek számát, és 50 százalékkal a közúti halálesetekét.

A polgármester azt mondta, hogy minél több szakaszon fenn akarják tartani a 30-as sebességkorlátozást.

Róma belvárosában eközben január 15-én vezették be ugyanezt a sebességkorlátozást kísérleti jelleggel egy hónapra, és főleg olyan utcákon, amelyeken egyébként is nehéz ennél nagyobb sebességgel haladni.

A római polgármester tervei szerint február közepétől további 1100 római utcán korlátozzák tovább a járművek sebességét. Olaszországban eddig Bologna, Milánó és Róma vezette be a 30-as sebességkorlátozást, valamint Cesena, ahol már 1998 óta van érvényben ilyen intézkedés.