A 2025-ös évben 2 582 595 villanyautó talált gazdára az EU országaiban, valamint az Egyesült Királyságban és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) országaiban, derül ki a Dataforce előzetes adataiból. Ez 29,7 százalékkal haladja meg a 2024-es értéket (1 990 956 db).

Az eladásokból nagyobb arányban részesedtek a tömegpiaci gyártók, illetve modellek – a Teslát is ide sorolja a Dataforce. Az 1 841 173 db nem prémium villanyautó 35%-kal több, mint egy évvel korábban, míg prémium villanyautóból 741 422 darab (+18,2%) talált gazdára 2025-ben. A 10 legkeresettebb modell közé mindössze egy prémium típus: a BMW iX1 fért be.

Európa kedvenc villanyautói, 10 legnépszerűbb típus

Az Automotive News Europe által feldolgozott adatbázisból (amely a teljes piac 98%-át fedi le) az is kiderül, hogy bár a modellek versenyében továbbra is a Tesla Model Y és Model 3 ott vannak az élen, az egyre sokszínűbb piacon az amerikai gyártó nem tudta megőrizni elsőségét.

A Tesla 27%-os visszaesésével szemben a Volkswagen 56%-kal növelte villanyautó-eladásait, így az utóbbi márkaszinten átvette a vezetést. Emlékeztetőül: 2024-ben a Tesla csaknem kétszer annyi (326 714 db) villanyautót adott el, mint a Volkswagen (175 654 db.)

Európa kedvenc villanyautói, 5 legnépszerűbb márka