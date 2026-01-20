A francia államfő tavaly nyáron a hadi kiadások jelentős emelését jelentette be: idén 3,5, majd jövőre további 3,0 milliárd euróval növeli a katonai és honvédelmi projektekre fordítható költségvetést.

Ehhez kapcsolódóan a Renault bejelentette, hogy a Turgis Gaillard aeronautikai vállalattal együttműködésben katonai drónokat fog gyártani. A fejlesztés a Turgis Gaillard feladata, míg a Renault a gyártás optimalizálását, a költséghatékonyság növelését és magát a termelést vállalta, írja a Reuters.

A drón a rendelkezésre álló információk szerint 10 méter hosszú, szárnyfesztávolsága 8 méter. Legnagyobb repülési magassága 5000 méter, maximális sebessége 400 km/óra.

A Chorus kódjelű projektben nem csak a drónt, hanem annak hajtóművét is a Renault gyártja.

A tervek szerint a felek 2026 derekára szállítják le az első tíz darabot a francia hadsereg beszerzési részlegének, és amennyiben minden szempontból megfelelnek a kívánalmaknak, a következő 10 évben havi akár 600 (azaz összesen akár 72 ezer) drónt gyárthatnak, egymilliárd eurós összértékben.

A fegyverzetet utólag szerelik majd fel a Renault által gyártott drónokra.

A francia hadsereg jelenleg az USA-ban gyártott MQ-9 Reaper drónokat használ (nyitóképünkön), a cél azonban az, hogy enyhítsék vagy megszüntessék a függést az amerikai beszállítótól.