A használtautó-átírások 2025-ben változatlanul az 15-20 éves járművek körére koncentrálódtak (az átlag 15,8-16,2 év), ez a korosztály adta az átírások legnagyobb részét az év egészében – írta a Das Weltauto.

A használtautó-piac volumene 2025-ben döntően olyan márkákhoz kapcsolódott, amelyek hosszú ideje, nagy darabszámban vannak jelen a magyar járműállományban. Az európai gyártók mellett a japán és koreai márkák is stabil szereplői maradtak a piacnak. Az élmezőnyben az Opel (94 852 darab), a Volkswagen (93 275 darab), a Suzuki (74 595 darab), és a Ford (72 5479 darab) végzett.

A kínai márkák használtpiaci mennyisége ugyanakkor nagyságrendekkel alacsonyabb maradt. Az MG 1156, a BYD 347, az Omoda 120 átírással szerepelt az éves összesítésben. Vagyis miközben az újautó-piacon a kínai gyártók egyre láthatóbbak, a használtautó-piacon 2025-ben még nem érték el azt a mennyiséget, amely érdemben befolyásolná az átírási statisztikák szerkezetét.

A magyarországi használtautó-piac 2025-ben összességében 1,5 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest: a 2025 januártól decemberig tartó időszakában új rekordot jelentő 920 211 átírást regisztráltak, 13 356-tal többet a 2024-es 906 855-nél.