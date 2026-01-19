Közel 60 év alatt 550 ezernél is több autót épített át a német Irmscher. A remshaldeni központú tuningcég neve egybeforrt az Opellel, de számos más márka modelljeivel foglalkoztak már. Legutóbbi nagy dobásuk egészen meglepő volt, ugyanis kínai szabadidő-autókat vettek kezelésbe.

Az Opeltől azért nem szakadnak el, még akkor sem, ha látszólag egyelőre csak az egyik oldal nyitott a közös munkára. Az Irmscher ugyanis fogta magát, és kitalálta az Opel Corsa iRC “Sprint” nevű dizájntanulmányt. Az azonban bizonytalan, hogy a tervek vajon valósággá válnak-e. Ezzel kapcsolatban a tuningműhely úgy fogalmazott, hogy még nyitott kérdésről van szó.

Visszatérve a tervekhez, az alap természetesen a jelenkori Corsa, melynek módosításait a rali-vb-n szereplő WRC-gépek ihlették a hátsó szélesítéssel, sportosabb lökhárítóval és egy jókora hátsó szárnnyal. A fényezésért nem mentek messzire, csak a saját házuk táján néztek szét, modernizálva az 1985-ös Corsa Sprint C-t.

A módosítások nem csak a kasznit érintenék. Az Irmscher szinte mindig megpiszkálja a futóművet, és a felnik sem szoktak érintetlenek maradni. Az erőforrást illetően konkrét számokat is közöltek: céljuk a 200 lóerő elérése szimplán a belső égésű motorral, a rendszerteljesítményt pedig 300 lóerőre húznák fel. Nagy lépés ez, tekintve, hogy a legerősebb hibrid is csak 145 lóerős a kínálatban, és ennek fényében nem is csoda, ha az Opelnél tényleg megy a fejvakarás.