A hazai használtautó-piacon a kínálat szerkezete összességében stabil maradt, ugyanakkor egyre világosabban kirajzolódnak azok az irányok, amelyek hosszabb távon alakítják a piacot – áll a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal decemberi közös statisztikájában.

2025 decemberében a hazai használtautó-piacon megjelent hirdetések 37,2 százaléka 2,5 millió forint alatti, 28,3 százaléka 2,5–5 millió forint közötti, 22,5 százaléka 5–10 millió forintos, míg 12,0 százaléka 10 millió forint feletti árkategóriába tartozott. Vagyis a meghirdetett autók közel 90 százaléka továbbra is tízmillió forint alatti.

Egy év alatt a legolcsóbb szegmens aránya 4,3 százalékkal csökkent, miközben a 2,5–5 millió forint közötti, valamint az 5–10 millió forintos kategória súlya 1,7 és 2,5 százalékkal növekedett. A kínálati átlagár decemberben 5,5 millió forint volt, ami enyhe, nagyjából 100 ezer forintos emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

A meghirdetett autók közel fele, mintegy 52 900 darab benzines volt, míg a 44 600 dízelautó 41,2 százalékot képviselt a kínálatban. Az alternatív hajtású járművek részesedése továbbra is alacsonyabb, az elektromosok a kínálat 5,2 százalékát, a hibridek pedig 4,6 százalékát teszik ki.

A Használtautó.hu kínálatában az előző év azonos időszakához viszonyítva az elektromos meghajtású autók száma 29,1, a hibrideké 17,9 százalékkal nőtt. Emellett a benzineseké 2,2 százalékkal nőtt, a dízelautók száma érdemben nem változott.