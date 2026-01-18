Utoljára a gazdasági világválság idején, 2009-ben könyvelhetett el ekkora csökkenést eladások tekintetében a Porsche, mint 2025-ben. Közleményében a stuttgarti márka arról számolt be, hogy tavaly 279 449 autót szállítottak ki világszerte. Ez a szám egy évvel korábban még 310 718 volt, így jött ki a 10 százalékos csökkenés értékesítési oldalon – azt, hogy az elmúlt 16 évben ez volt a legnagyobb mértékű visszaesés, már az Automotive News Europe cikke tette hozzá.

A Volkswagen-konszernhez tartozó márka a koronavírus-járvány kezdete, azaz 2020 óta nem zárt ilyen rossz évet, a visszaesés közel felét pedig a kínai piac gyengélkedésének tudják be – írja az MTI.

Kevés plusz, rengeteg mínusz, egy rekord

Kínában a Porsche 41 938 járművet értékesített, 26 százalékkal kevesebbet, mint 2024-ben, és amellett, hogy a negyedik egymást követő évben figyelhető meg csökkenés, a 2021-ben eladott közel 95 700 darabhoz képest ez már jelentős visszaesés. A vállalat a romló piaci környezetet és az egyre élesebb versenyt – különösen az elektromos modellek szegmensében – jelölte meg fő okként. A korábbi vezérigazgató, Oliver Blume többször is úgy fogalmazott, hogy a luxustermékek piaca Kínában gyakorlatilag összeomlott, részben az ingatlanválság miatt visszafogott fogyasztás következtében.

Más régiókban is gyengült a kereslet: Németországban 16 százalékkal, Európa többi részén 13 százalékkal csökkent az értékesítés. Az úgynevezett tengerentúli és feltörekvő piacokon – köztük Afrikában, Latin-Amerikában, Japánban, Dél-Koreában és Ausztráliában – enyhe, nagyjából 1 százalékos mínuszt könyvelt el a gyártó. Ezzel szemben Észak-Amerikában, amely a Porsche legfontosabb piaca, az eladások stabilak maradtak: 86 229 járművet szállítottak le, ami nagyjából megegyezik a 2024-es értékkel.

Típusra lebontva a Macan volt a legkelendőbb, amiből az egy évvel korábbinál 2 százalékkal több, szám szerint 84 328 darab fogyott – a rendelések több mint felét (45 367 darab) a tisztán elektromos hajtású változatra adták le. A második helyen a Cayenne zárt, azonban 80 886 darab mellett számottevő, 21 százalékos a csökkenés, míg a képzeletbeli dobogó legalsó fokára a 911 ért oda 51 583 darabbal. Habár az 1 százalékos növekedés nem sok, a sportkocsi esetében elég volt az újabb rekordhoz.

