Új fejezet nyílt a fuvarozói szervezetek és az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) tárgyalássorozatában. A NiT Hungary közleménye szerint az egyeztetések eredményeként a kormányzat hajlandó az útdíjrendszer, a súlykorlátozások és a bírságolási gyakorlat felülvizsgálatára, amelyekre a szakmai szervezetek egységes javaslatcsomagot nyújtanak be február 15-ig.

A felek egyetértettek abban, hogy a 2026. január 1-jére tervezett 54,3 százalékos útdíjemelés elkerülése kulcsfontosságú volt. A fuvarozók ugyanis sem kigazdálkodni, sem áthárítani nem képesek ekkora többletterhet.

A közös munka fókuszában a fuvarozó vállalkozások védelme, a súlykorlátozások ésszerűsítése és egy kiszámítható, középtávú útdíjstratégia áll.