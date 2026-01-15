Egy férfi tett bejelentést a rendőrségre január 13-án, hogy az egyik ismerőse az akarata ellenére elvitte az autóját. Mint mondta, az egész úgy kezdődött, hogy a délelőtt folyamán üzenetet kapott tőle, amiben kérte, hogy vigye el őt kocsival a barátnőjéhez Sarkadra.

A férfi eleget tett a kérésnek, ám végül az egész délutánt kocsikázással töltötték, mivel az ismerőse néhány barátját is furikáznia kellett. A történet aztán 21 óra körül új fordulatot vett, amikor a férfi az ismerősével, annak barátnőjével és még egy férfival behajtott egy szarvasi benzinkútra tankolni.

Ide érkezett meg egy másik autóval négy férfi, akikkel az ismerőse beszélgetni kezdett, úgy tűnt, korábbról ismerik egymást. A beszélgetés végén mindenki visszaült az autójába, majd közölték a férfival, hogy a kocsiját eladják, és írja alá a papírokat. Verést helyeztek kilátásba, ha nem engedelmeskedik nekik. Ekkor az egyik férfi beült a volán mögé, és közölte, hogy mennek megírni az adásvételi szerződést.

A feljelentő elmondta, hogy amikor a kocsi elindult, ő kiugrott belőle, és berohant a kútra. Rendőrt ekkor nem hívott, a testvérét kérte meg, hogy jöjjön érte és vigye haza. A feljelentés másnapján egy békéscsabai benzinkutas értesítette a rendőröket, hogy a Békéscsabán, a Kazinczy utcán a busz ablakából látott egy balesetet szenvedett autót, ami az út szélén állt kitört kerékkel.

Elmondása szerint ennek az autónak a vezetője előző nap fizetés nélkül távozott arról a benzinkútról, ahol ő dolgozik. A rendőrök perceken belül a helyszínre értek, és igazoltatták a kocsi utasait, egy 28 éves férfit és egy 23 éves nőt. Kiderült, hogy a kocsi kereke azért esett ki, mert öt csavar helyett csak kettővel volt rögzítve.

Hamar fény derült rá, hogy ez a kocsi az, amit két napja vittek el a benzinkútról, a férfi pedig az, aki veréssel fenyegette meg a tulajdonost. Felmerült nála, hogy kábítószert fogyasztott és bódult állapotban vezetett, a nőt pedig a sarkadi rendőrkapitányság körözte csalás gyanúja miatt. A kábítószergyorsteszt nála is pozitív lett.

A szarvasi rendőrkapitányság a férfit zsarolás gyanúja miatt őrizetbe vette, a bódult járművezetés miatt is indult ellene büntetőeljárás. A békéscsabai benzinkútról két alkalommal is fizetés nélkül hajtottak el, így szabálysértési eljárásban is felelniük kell.