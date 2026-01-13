Fél évvel a ferdehátú után most kombiként is bemutatkozik Európában a Kia K4. Az alsó közép- és középkategória határán egyensúlyozó modellcsalád újdonsága jó hír azoknak, akik attól tartottak, hogy tovább szűkül a hagyományos, nagy csomagterű autók kínálata.
A K4 Sportwagon hosszától eltekintve minden külső méretében ugyanakkora, mint az ötajtós K4. A Ceed kombinál 9 centiméterrel hosszabb, 5-tel szélesebb és 3-mal alacsonyabb; tengelytávja 7 centiméterrel nőtt.
Ugyanakkor a csomagtartó alapértelmezett kapacitása 21 literrel csökkent, ráadásul a térfogat jelentős részét a padló alatti üreg adja ki, amely a mild hibrid modellváltozatokban nem áll rendelkezésre.
A pakolást kéz nélkül működtethető, motoros csomagtérajtó-mozgatás könnyíti meg.
|Ceed kombi
|K4 Sportwagon
|K4 ötajtós
|Hosszúság
|mm
|4605
|4695
|4440
|Szélesség
|mm
|1800
|1850
|1850
|Magasság
|mm
|1465
|1435
|1435
|Tengelytáv
|mm
|2650
|2720
|2720
|Csomagtartó, min.
|liter
|625
|604 (482*)
|438 (328*)
|Csomagtartó, max.
|liter
|1694
|1439 (1317*)
|1217 (1107*)
* mild hibrid
Ahogy a külső formai jegyek – a rejtett hátsó kilincs, a karakteres első nappali fény –, a belső kialakítás is változatlanul kerül át az ötajtós K4-esből. A műszeregység és az infotainment-érintőképernyő egyaránt 12,3 colos, míg a klímavezérlő monitor 5,3 colos.
A hajtásláncok megegyeznek a ferdehátúéval: a K4 Sportswagon 1,0 és 1,6 literes, benzines turbómotorokkal elérhető. Az előbbi 115 lóerős, és mild hibrid konfigurációban is kapható. Kézi váltóval mindkét kiépítés elérhető, dupla kuplungos sebességváltóval csak a mild hibrid.
Az 1,6-os motorhoz minden esetben hétfokozatú DCT váltó társul, viszont két teljesítményszinten: 150 vagy 180 lóerővel érhető el. Minden esetben az első kerekek hajtottak. Még az idén bevezetik a full hibrid opciót.
A K4 Sportwagon ugyanúgy Mexikóban készül, mint az ötajtós.