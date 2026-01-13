Fél évvel a ferdehátú után most kombiként is bemutatkozik Európában a Kia K4. Az alsó közép- és középkategória határán egyensúlyozó modellcsalád újdonsága jó hír azoknak, akik attól tartottak, hogy tovább szűkül a hagyományos, nagy csomagterű autók kínálata.

A K4 Sportwagon hosszától eltekintve minden külső méretében ugyanakkora, mint az ötajtós K4. A Ceed kombinál 9 centiméterrel hosszabb, 5-tel szélesebb és 3-mal alacsonyabb; tengelytávja 7 centiméterrel nőtt.

Ugyanakkor a csomagtartó alapértelmezett kapacitása 21 literrel csökkent, ráadásul a térfogat jelentős részét a padló alatti üreg adja ki, amely a mild hibrid modellváltozatokban nem áll rendelkezésre.

A pakolást kéz nélkül működtethető, motoros csomagtérajtó-mozgatás könnyíti meg.

Ceed kombi K4 Sportwagon K4 ötajtós Hosszúság mm 4605 4695 4440 Szélesség mm 1800 1850 1850 Magasság mm 1465 1435 1435 Tengelytáv mm 2650 2720 2720 Csomagtartó, min. liter 625 604 (482*) 438 (328*) Csomagtartó, max. liter 1694 1439 (1317*) 1217 (1107*)

* mild hibrid

Ahogy a külső formai jegyek – a rejtett hátsó kilincs, a karakteres első nappali fény –, a belső kialakítás is változatlanul kerül át az ötajtós K4-esből. A műszeregység és az infotainment-érintőképernyő egyaránt 12,3 colos, míg a klímavezérlő monitor 5,3 colos.

A hajtásláncok megegyeznek a ferdehátúéval: a K4 Sportswagon 1,0 és 1,6 literes, benzines turbómotorokkal elérhető. Az előbbi 115 lóerős, és mild hibrid konfigurációban is kapható. Kézi váltóval mindkét kiépítés elérhető, dupla kuplungos sebességváltóval csak a mild hibrid.

Az 1,6-os motorhoz minden esetben hétfokozatú DCT váltó társul, viszont két teljesítményszinten: 150 vagy 180 lóerővel érhető el. Minden esetben az első kerekek hajtottak. Még az idén bevezetik a full hibrid opciót.

A K4 Sportwagon ugyanúgy Mexikóban készül, mint az ötajtós.