Ha azt hitted, már csak villanyautót gyárt a Kia, és ennek nem örültél, jó hírünk van: a most bemutatott K4 az eddigi Ceed utódmodelljeként, benzines és mild hibrid motorokkal lép piacra 2025 végével.

7 fotó

Az autó arányaiban és részleteiben is emlékeztet a Kia EV4 ötajtós változatára (nem a hosszú fenekű szedánra), bár közvetlenül egymás mellett kiütköznek az eltérések. A villanyautó orra rövidebb és meredekebb csapott, hiszen nem kell benne helyet hagyni a benzinmotornak. A K4 karosszériahosszához (444 cm) viszonyítva nem rossz érték a 272 cm-es tengelytáv, de tény, hogy az EV4 (443 cm) jobban el van eresztve ezen a téren (282 cm).

A K4 csomagtere 438 literes a benzines, és 328 literes a mild hibrid variáns esetében – ez szinte biztosan azt jelenti, hogy a padló alatt egy több mint 100 literes üreg húzódik, amelyet a villamosított modellben kitölt az akkumulátor, de ezt majd a személyes találkozáskor ellenőrizzük.

A fejtér hátul is meghaladja a 970 mm-t, a lábtér a 960-at; papírforma szerint tágasnak ígérkezik az autó.

Az 1,0 literes T-GDi benzinmotorhoz hatfokozatú, kézi sebességváltó társul, a 115 lóerős erőforrás önmagában vagy mild hibridként is elérhető; utóbbi esetben opcióként hétfokozatú, dupla kuplungos váltót is kérhetünk. Ez a DSG egység alapértelmezésben jár az 1,6 literes T-GDI benzinmotorhoz, amelyből 150 és 180 lóerős verziót választhatunk majd. Később, 2026 során egy full hibrid variáns is érkezik, de konnektorról nem lesz tölthető a K4.

Az utastérben nincsenek meglepetések: a 12,3 colos digitális műszeregység és az ugyanekkora multimédiás érintőképernyő között elhelyezett, 5,3 colos felületről kezelhető a klíma. A navigációs rendszer hálózatba kapcsolt, így valós idejű információkkal szolgál. A telefonintegráció teljes körű, de vezeték nélküli töltőt csak magasabb felszereltségi szinteken kapunk, ahogy az okostelefon kulcsként történő használatának lehetőségét is. Van zenei streaming, fedélzeti wifi, vezeték nélküli szoftverfrissítés, és mesterségesintelligencia-alapú hangvezérlés.

A vezetőtámogató funkciók köre hiánytalan, a K4 érzékeli a sebességhatárokat, a közeledő járműveket, a fáradó sofőrt és azt is, ha kisodródunk a sávból.

A K4 Mexikóban készül majd, elvileg az egész világot onnan, új gyárából látja el a Kia.

A Kia K4 előzetes műszaki adatai

Külső méretek Hosszúság mm 4440 Szélesség * mm 1850 Magasság mm 1435 Tengelytáv mm 2720 Túlnyúlás (e/h) mm 905 / 815 Belső méretek Fejtér (e/h) mm 991 / 973 Lábtér (e/h) mm 1074 / 964 Válltér (e/h) mm 1434 / 1390 Csípőtér (e/h) mm 1355 / 1317 Térfogatok Csomagtér, benzines liter 438 / 1217 Csomagtér, mild hibrid liter 328 / 1107 Üzemanyagtartály liter 47

Nem csak konnektoros K4-es nem lesz, de dízel sem – ha ilyet szeretnénk, más márkáknál találunk ebben a méretosztályban: